Политика Украинская прокуратура проверит поездку детей Асада в Крым

2018-04-16 17:30 792

 

Прокуратура АР Крым проверит, есть ли состав преступления в действиях президента Сирии Башара Асада в связи с отдыхом его детей в лагере "Артек" в Крыму.

Об этом рассказала "Громадському радіо" пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

Она напомнила, что в связи с временной оккупацией Крыма Уголовный кодекс был дополнен статьей 332-1 о нарушении порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины.

"К уголовной ответственности могут быть привлечены общественные или должностные лица, нарушающие украинское законодательство в политических целях. То есть, если ребенок-иностранец пересекает границу не в определенном пункте пропуска, понятно, что ребенок не будет нести никакой ответственности, а его родители будут нести или административную ответственность или запрет въезда на территорию Украины ", - отметила Тихончик.

В то же время Тихончик отметила, что пока заявление, необходимое для открытия уголовного производства против Асада, в прокуратуру не поступало.

"Пока таких заявлений в прокуратуру не поступало, чтобы мы могли отреагировать. Но мы рассмотрим вопрос о возможности преступления именно по этому факту. Будем рассматривать", - добавила Тихончик. Представитель прокуратуры уточнила, что заявление может поступить от любого гражданина.

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