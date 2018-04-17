Политика Появились новые подробности об отравлении Скрипаля

2018-04-17 18:25 422

Вещество, которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было не газообразным, а жидким. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные министерства окружающей среды Великобритании.

Речь идет о небольшом количестве отравляющего вещества "Новичок". Ранее еженедельник Mail on Sunday писал, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом, доставленном в форме геля.

Местом применения отравляющего вещества был дом Скрипаля. На кладбище в Солсбери, где находятся могилы жены и сына Сергея Скрипаля, следов этого вещества не нашли. Эти детали появились после того, как министерство завершило операцию по очистке мест, зараженных в результате химической атаки.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом в собственном доме в Солсбери.

Возможно, Сергею и Юлии Скрипаль будет предложено поменять имена и переехать жить в США. Британская разведслужба МИ-6 хочет предотвратить повторную попытку убийства Скрипалей и уже ведет переговоры с ЦРУ по вопросу об их возможном переселении в Америку.

Ранее сообщалось, что бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля могла отравить международная криминальная группировка. Об этом заявил проживающий в Великобритании российский бизнесмен Валерий Морозов, который был лично знаком с разведчиком.