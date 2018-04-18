Политика Добкин рассказал, как Янукович вел переговоры с Ярошем

2018-04-18 16:33 870

 

Народный депутат Михаил Добкин во время допроса в Оболонском суде Киева по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, заявил, что в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года бывший президент дважды общался по телефону с лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем относительно захвата Межигорья.

Адвокат попросил его ответить, встречался ли он с Януковичем в Харькове до того, как он сбежал из Украины и если да, то какие были обстоятельства встречи.

"21 февраля по спецсвязи мне позвонил глава Администрации президента Клюев и сказал, чтобы я ближе к ночи готовился к встрече главы государства", — рассказал Добкин.

Он отметил, что через полтора часа Янукович позвонил ему лично и уточнил, все ли готово для его приезда. Также они договорились, чтобы нардеп его встретил около 22.00. По словам Добкина, вместе с Януковичем на двух вертолетах в Харьков прилетели его младший сын Виктор Янукович, как-то женщина, глава АП Андрей Клюев.

Он уточнил, что они не смогли сразу выехать из аэропорта, поскольку поступила информация о его минировании и пришлось около часа ждать разрешения на выезд от администрации аэропорта.

"В это время ему поступил звонок, который я слышал, поскольку был рядом. Ему сообщили овозможном захвате Межигорья", — сказал Добкин.

Он добавил, что якобы Янукович беспокоился из-за этого, поскольку в его резиденции пребывало семь его личных невооруженных охранников и он якобы планировал вылететь за ними, чтобы забрать их в Харьков.

"Я слышал, как он говорил с главой СБУ Якименко, через которого пообщался с Ярошем. Не знаю о чем точно они договаривались, но после этого поступила информация, что захвата Межигорья не будет", — рассказал Добкин.

Нардеп уточнил, что позже у Януковича был повторный разговор с Ярошем, однако в этот раз он не увенчался успехом и в Межигорье зашли люди. Также, по его словам, у экс-президента, около 3 или 4 часов ночи, были переговоры с Арсением Яценюком, который якобы обещал ему выполнение какого-то договора между властью и оппозицией.

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