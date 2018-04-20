Политика Санкции против российских олигархов оправдали самые смелые ожидания Трампа

2018-04-20 14:15 650

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил в интервью на телеканале Fox Business, что результаты американских санкций против российских олигархов оправдали ожидания администрации Дональда Трампа.

По его убеждению, санкции против бизнесменов, близких к российскому правительству, уже имеют "необходимое воздействие".

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При этом он не исключил дополнительных финансовых мер, заявив, что администрация США не боится и будет использовать эти инструменты.

Напомним, в начале апреля США ввели новые санкции в отношении семи крупных российских бизнесменов, 14 госкомпаний, 17 чиновников служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

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