Мир Эрдоган объявил об угрозе Турции со стороны США

2018-04-22 14:00 557

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что чувствует военную угрозу от США. Об этом сообщает NTV.

Турецкий лидер отметил, что почти тысяча километров турецко-сирийской границы, по другую сторону которой господствуют поддерживаемые США курдские отряды Сирийских демократических сил, являются проблемой для Турции.

Эрдоган акцентировал, что ранее США объяснили поддержку курдов борьбой с ИГИЛ, но теперь они "вытеснены с севера Сирии".

"Разве мы с США не союзники по НАТО? Но с тех пор как мы являемся стратегическим союзником, мы не можем покупать оружие у США за свои же деньги, однако, к сожалению, американцы и силы коалиции, которую они возглавляют, передают это оружие бесплатно террористическим организациям (сирийских курдов - Прим.Ред.). Таким образом, угроза исходит он наших стратегических партнеров", - подчеркнул турецкий президент.

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