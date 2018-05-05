Украина Полторак раскрыл причины взрывов на складах Украины

2018-05-05 14:00 399

В некоторых случаях пожаров на военных складах в Украине не обошлось без "внешнего вмешательства".

Данное заявление сделал министр обороны Степан Полторак.

По его словам, при этом также стоит обратить внимание на предпосылки подобных инцидентов.

"К нам десятками лет завозились боеприпасы со всей Европы. Большинство боеприпасов, ракет хранится на земле, и их уже трудно защитить как от диверсантов, так и от природных катаклизмов, от небрежности персонала", - отметил министр.

Полторак заверил, что в Украине были определены три основных арсенала, где начали строить подземные хранилища, которые обеспечат сохранность боеприпасов, и не только от небрежного отношения личного состава, но и, например, от диверсионных групп.

"В таком хранилище ДРГ уже ничего не сделает. Эти арсеналы будут сохранять наши боеприпасы от воздушных ударов, но опять же - все зависит от финансового ресурса. Чтобы нам порешать все проблемы по сохранению, надо 10 млрд грн. Конечно, у нас такого ресурса нет. в этом году получим 495 млн грн, и они все будут использованы на поддержание готовности оснащение и оборудования ", - заявил глава Минобороны.

Он подчеркнул, что по каждому случаю взрывов на складах было назначено расследование. Причины также расследует прокуратура.

"По моим приказам к ответственности привлекались как высшие, так и старшие офицеры. И в каждом случае я ставил задачу, что нужно сделать. Мы многое исправили, но, к сожалению, не все", - добавил министр.

Полторак объяснил, что решение суда по этим действиях есть только в одном случае - в Сватово, где был осужден руководителя военной базы.

При этом он отказался комментировать предположения о деятельности ДРГ.

"Этот факт является предметом расследования, скажу только, что все это происходило не без внешнего вмешательства", - заявил министр, пояснив, что подобных случаев было несколько.