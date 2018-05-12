Мир Трамп и Ким Чен Ын объявят об окончании Корейской войны − СМИ

2018-05-12 11:00 468

 

Американский лидер стремится использовать будущий саммит, чтобы добиться четкой победы во внешней политике, пишет японская газета.

Результатом исторической встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может стать объявление о завершении Корейской войны, сообщила японская газета Nikkei.

Издание узнало детали повестки предстоящего саммита двух лидеров.

В частности, Вашингтон хочет закрепить сроки полной денуклеаризации КНДР. Япония поддерживает такую инициативу и предложила конкретный срок − 2020 год, который совпадает с выборами американского президента, подчеркивает газета.

Также указано, что Трамп стремится использовать саммит, чтобы добиться четкой победы в внешней политике перед проведением в ноябре промежуточных выборов в Конгресс.

А "важной сделкой", о которой ранее говорил американский лидер, может стать объявление об окончании Корейской войны по итогам встречи. После чего станет возможным формальный переход от прекращения огня до мирного договора.

После войны 1950-1953 года между Северной и Южной Корей было заключено перемирие и формально конфликт до сих пор не завершен.

Ранее Трамп заявил, что встретится с северокорейским лидером в Сингапуре 12 июня 2018 года.

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