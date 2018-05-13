Украина На сколько повысили пенсии украинцам после перерасчета

2018-05-13 15:00 2361

 

Пенсионный фонд Украины перечислил выплаты для 2,74 млн пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность. В результате перерасчета надбавки к пенсиям получили около 2 млн. пенсионеров. Средняя сумма повышения составила 74,75 грн, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Перерасчет выплат проводился с 1 апреля текущего года для пенсионеров, которые имеют не менее 24 месяцев пенсионного стажа после предыдущего перерасчета пенсии, пишет znaj.ua

Как известно, органы Пенсионного фонда Украины с 1 апреля без обращения лица осуществляют перерасчет пенсий тем, кто на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, имеют соответствующее право.

Перерасчет осуществляется только для тех пенсионеров, которые легально трудоустроены и за них уплачиваются страховые взносы.

Стоит отметить, что украинцам, которые много работали, но мало зарабатывали, уже вскоре пересчитают пенсии. Повышение в правительстве анонсируют уже в этом году, и по разным оценкам оно может коснуться около 3 млн человек.

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