Политика В Крыму жалуются на дорогой бензин и просят Россию о прямых поставках

2018-06-13 17:30 460

 

Марионеточный глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов просит Россию закрепить за полуостровом нефтяную компанию, которая поставляла бы топливо напрямую, минуя биржу. С такой просьбой во время селекторного совещания он обратился к вице-премьеру Российской Федерации Дмитрию Козаку.

"Последние три дня роста цен нет, ситуация стабилизировалась, однако Дмитрий Николаевич, я бы попросил закрепить за Крымом какую-то вертикально интегрированную компанию, которая (могла бы) напрямую с крымскими трейдерами работать, минуя биржу", – сказал Аксёнов. Судя по его словам, цены на бензин и дизель в захваченном Крыму выросли сильнее, чем в регионах РФ.

Так, с 1 марта по 8 июня розничные цены на заправках выросли на бензин марки АИ-92 – на 5,5 рублей за литр, на АИ-95 – на 5.17 рублей за литр, на дизель – на 5,08 рублей за литр. "Как вы знаете, у нас вертикально интегрированные компании отсутствуют, у нас только местные трейдеры", – сказал Аксенов. Он полагает, что стоимость топлива также могла расти из-за того, что грузовые перевозки все еще идут через Керченскую переправу, а не по "Крымскому мосту".

Козак сказал журналистам, что пока закрепление за регионом отдельной нефтяной компании вызывает сомнения – это надо обсудить с нефтяными компаниями. Вице-премьер также поручил Минтрансу, Российской железной дороге и Федеральной антимонопольной службе РФ рассмотреть вопрос тарифного регулирования на грузовые перевозки в Крым.

В конце мая Аксенов написал письмо главе РЖД Олегу Белозерову с просьбой ввести понижающий коэффициент на железнодорожные тарифы до Крыма. Тарифы на перевозки грузов по железной дороге регулируются государством, однако РЖД может делать скидки в рамках тарифного коридора до 50%.

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