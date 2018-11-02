Крушение сценария "Единый кандидат от Юго-Востока" автоматически запускает сценарий "праймериз"; т.е. соревнование между различными политиками за лидерство (и "призовые" места) на пост-красно-бело-синем электорате (те, кто в 2012 году поддержал ПР, КПУ и ряд мелких родственных проектов).
Реализация этого - судя по всему неизбежного сценария позволит:
-- провести "верификацию" политических амбиций электоральным результатом;
-- прикинуть возможные конфигурации 2-3 партийных проектов на октябрьские выборы 2019 года, способных "выбрать" максимум голосов базового электората и "соединиться" в ВР следующего созыва.
не позволит:
-- обойти Порошенко и выйти во второй тур;
-- занять почетное третье место, дающее возможность повлиять на результат выборов.
Бенефициарами сценария "праймериз" являются ЮВТ (точно - к ней уже в 1-м туре отойдет часть голосов Юго-Востока) и Зеленский (с большой степенью вероятности).
PS. Символичность даты раскола - 20 ноября...
Ровно 5 лет назад. Левочкин запустил хитроумный сценарий, в результате перехитрив самого себя...