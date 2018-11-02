Раскол оппозиции запустил гонку политиков за "призовые" места Дмитрий Джангиров

2018-11-22 08:35 2322

Крушение сценария "Единый кандидат от Юго-Востока" автоматически запускает сценарий "праймериз"; т.е. соревнование между различными политиками за лидерство (и "призовые" места) на пост-красно-бело-синем электорате (те, кто в 2012 году поддержал ПР, КПУ и ряд мелких родственных проектов).

Реализация этого - судя по всему неизбежного сценария позволит:

-- провести "верификацию" политических амбиций электоральным результатом;

-- прикинуть возможные конфигурации 2-3 партийных проектов на октябрьские выборы 2019 года, способных "выбрать" максимум голосов базового электората и "соединиться" в ВР следующего созыва.

не позволит:

-- обойти Порошенко и выйти во второй тур;

-- занять почетное третье место, дающее возможность повлиять на результат выборов.

Бенефициарами сценария "праймериз" являются ЮВТ (точно - к ней уже в 1-м туре отойдет часть голосов Юго-Востока) и Зеленский (с большой степенью вероятности).

PS. Символичность даты раскола - 20 ноября...

Ровно 5 лет назад. Левочкин запустил хитроумный сценарий, в результате перехитрив самого себя...

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