Беларусь-2020 или Шанс полной перезагрузки «серой зоны» Игорь Шевырев

2019-02-14 13:15 1728

Современная Беларусь территориально находится в Европе, но фактически является «серой зоной» на карте европейского континента. Беларусь не поддерживает с Европой политических, экономических или каких-либо иных отношений. И вообще является закрытой для Европы страной, а равно и для всего международного сообщества. В то же время Беларусь является полноправной участницей всевозможных пророссийских организаций и объединений. Это единственная страна на постсоветском пространстве, которая имеет наиболее тесные интеграционные отношения с Россией. Не только в формате СНГ, но и в ОДКБ, ЕвразЭС, даже задекларировав строительство «Союзного государства» вместе с Россией.

У России и Беларуси – одна экономика. Единое экономическое пространство между Россией и Беларусью только территориально огромное, но по объемам рынка – мизерное. Формально – это рынок, а по факту – монополия. При полном доминировании российской экономики и отсутствии даже намека на конкуренцию. К тому же, учтем и то, что этот рынок еще и закрыт от остальной мировой экономики. (К слову, Беларусь до сих пор за пределами ВТО).

Условны также между РФ и РБ различия на уровне субъектов бизнеса. Учитывая, что РФ находится под действием западных санкций, Беларусь неоднократно фигурирует в разных схемах, позволяющих обходить международные санкции. Например, российский капитал может свободно присутствовать в белорусских предприятиях.

У России и Беларуси также одна армия и оборона. Так, в Беларуси располагаются ряд важных российских военных объектов, свободно проводятся российские военные учения и работают российские спецслужбы. С территории Беларуси ведется российская разведка. Не только в отношении сопредельных стран – Литвы и Украины, но и против стран НАТО. Курс современной Беларуси четко антизападный.

На международной арене «голос Беларуси» представляет одобрямс российской политической позиции. Например, это хорошо заметно по голосованиям делегации Беларуси по ходу заседаний Генассамблеи ООН. Беларусь – одна из ближайших союзниц РФ, которая не признает факты российской аннексии и оккупации Крыма, стабильно из года в год голосует против всех украинских резолюций по ситуации в Крыму. (Прим: к слову об иллюзиях «миротворчества» Беларуси в урегулировании украинско-российского вооруженного конфликта). Не так уж много у современной России союзников. Тем более, еще меньше союзников у современной Беларуси. Кроме разве что, Венесуэлы, Ирана, Сербии или КНДР.

Пожалуй, наиболее продвинутыми инициативами белорусской дипломатии являются, разве что, предоставление «минских площадок». Речь и о пресловутой «минской площадке» по урегулированию ситуации на Донбассе, а также на десятилетия затянувшийся Минск по урегулированию конфликта в Карабахе.

Специфика «минских площадок» в том и заключается, что хотя там и постоянно говорится о «мирном урегулировании», но по факту Минск ничего не регулирует. Например, Минск хоть и говорит про переговоры, но даже не может четко назвать стороны переговоров. И тем более, не может четко назвать одну из сторон агрессором, засвидетельствовать факт оккупации, а другой стороне – помочь в реализации права на оборону. Основные задачи Минска далеки до урегулирования и направлены на то, чтобы переговоры – заговорить, а конфликт – заморозить. И вообще, чтобы у международного сообщества вызвать усталость и от конфликта, и от переговоров. В итоге, иллюзия дипломатии, имитация переговоров.

В общем, все это современные белорусские реалии.

Правда, сложно сказать, сколько в этих реалиях непосредственно белорусского национального. Зато повсеместно очень четко просматриваются интересы российские. Прежде всего, реальность политического режима, который в настоящее время управляет Беларусью.

Конечно же, Россию современные белорусские реалии полностью устраивают. И, конечно же, РФ очень заинтересована, чтобы нынешний расклад поддерживался постоянно. Тем более, что «постоянство» это тянется практически все годы современной белорусской суверенности.

Речь не только о том, что Москва будет продолжать работать, чтобы сохранить непосредственные российские интересы на территории Беларуси.

Россия, прежде всего, заинтересована в сохранении нынешнего политического режима Беларуси, который дружественно относится по отношению к Москве и вообще ориентирован на российские интересы.

Таким образом, сколько бы раз не ссорились между собой Путин и Лукашенко – это сугубо «игры тактики», которые практически ничего не меняют в текущих раскладах и тем более, никак не влияют на стратегию. Тем более, что как в этом можно было убедиться ранее неоднократно, российское влияние в Беларуси после подобных «ссор» нисколько не ослабевает. И тем более, не появляются какие-либо основания говорить о «независимой» политике Беларуси.

Суть в том, что России выгодно сделать из Лукашенко эдакого «белорусского патриота». Ну а показные ссоры между Путиным и Лукашенко – это, преимущественно, игра на западную публику.

Россия в первую очередь, заинтересована, чтоб Лукашенко состыковать с Европой и вообще с Западом. Другое дело, что современная Беларусь и демократическая Европа на практике не состыковываются.

Как ни крути, а «мосты» в Европу выстраивают отнюдь не политики или политтехнологи, а прежде всего, реформы. В свою очередь, реформы – это то, что сложно состыковать с политикой Лукашенко.

Ну а тот факт, что между Путиным и Лукашенко снова стали возникать ссоры (и даже стали поговаривать про войны) свидетельствует о предвыборной кампании, приближающейся в Беларуси, а также о стиле российского руководства в подобных ситуациях срабатывать на упреждение.

Предстоящие выборы в Беларуси запланированы на 2020 год.

Специфика белорусского выбора-2020 заключается в том, что одновременно будут совмещены президентские и парламентские выборы. Согласно Конституции Беларуси, президентские выборы должны состояться не ранее 30 августа 2020 года. В то время как парламентские выборы – не ранее 11 сентября 2020 года.

Другими словами, ЦИК едва успеет подвести официальные результаты президентских выборов и состоится голосование на парламентских выборах. Ну а если президентские выборы состоятся в два тура (учитывая, что по законодательству, победитель выборов должен набрать не менее 50% голосов в поддержку)?

В общем, политически сценарии на президентских и парламентских выборах в Беларуси можно по-разному обыгрывать. Другой вопрос: а какой в этом смысл, если в стране нет демократии?

Президентские и парламентские выборы – технологически это две разные кампании со своими спецификами и по стратегии, и по тактике. Правда, на практике это играет роль, если в стране реально обеспечены условия для демократии. Когда в стране есть демократия, подобные специфики можно хорошо обыгрывать. Например, можно выиграть президентские выборы, сделав политическим оппонентам уступки в парламентской демократии. И практически невозможно в условиях демократии выиграть одновременно обе кампании. Демократия отвергает любые политические монополии. Демократия возможна там, где есть политическая конкуренция.

Применительно к реалиям Беларуси предвыборные задачи предельно упрощаются.

В Беларуси нет парламентской демократии. И не нужно выстраивать иллюзии по поводу парламентских выборов. К тому же, по форме правления Беларусь - это по-прежнему сильная президентская республика. Хотя на практике даже действующие конституционные гарантии не соблюдаются. Белорусский президент Александр Лукашенко вообще уже давно превратил национальную Конституцию в декорацию. Ну а сам соответственно превратился в диктатора. Например, нынешний состав Национального Собрания Беларуси, избранный в сентябре 2016 года, даже официально был признан многими международными избирателями таким, что избран с многочисленными нарушениями. Белорусский парламент декоративен. Независимо от того, есть ли там большинство и кто пытается играться «в оппозицию». Реальная власть в Беларуси сосредоточена исключительно в руках Лукашенко.

И проблема не только в реалиях современного политического времени. В Беларуси вообще нет условий для свободных и честных демократических выборов. Например, нет независимых политических партий. Политическая система вообще еще даже не вышла из постсоветского периода. Тем более, в стране не сформировано гражданское общество. В Беларуси нет свободы слова. Нет даже собственного белорусского национального информационного пространства. И даже нет гарантий на свободу мирных собраний. В то же время по всей стране установлен строгий контроль силовых органов, преследуются инакомыслящие. Беларусь – единственная страна в Европе, где в тюрьмах массово содержатся политзаключенные. А кто не в тюрьмах – тот в политической эмиграции. «Оппозиции» у политического режима Лукашенко попросту нет. Его власть держится на силовиках, российском влиянии (в том числе, на нефтегазовых вливаниях), а также на политтехнологиях. Политтехнологии не имеют никакого отношения к демократии.

При таких политических реалиях прежде, чем готовиться к выборам – необходимо создать надлежащие для выборов условия.

Основные проблемы – не в каких-либо конкретных персоналиях, а в нынешней белорусской политической системе. (Прим: в политике вообще желательно не переходить на личности). Другими словами, кто бы не выиграл президентские выборы при нынешней политической системе вряд ли что-либо изменится.

Во-первых, у действующего политического руководства Беларуси должен быть интерес к реальным реформам политической системы и в частности, в укреплении демократии. Реформы не должны быть привязаны к выборам. Реформы также не должны зависеть от выборов. Реформы – это неотъемлемое условие развития любого государства. Реформы позволят снизить завышенный предвыборный накал в обществе, способствуют снижению политического напряжения и обеспечат пресловутый win-win. Не должно быть ни победителей, ни проигравших, по результатам выборов. Старые элиты должны благополучно спокойно уйти. При этом обеспечив условия для становления новых элит и дальнейшего развития белорусской государственности.

В Беларуси не должно быть ни политзаключенных, ни политэмигрантов. В Беларуси должны быть созданы свободные и равные условия для развития всего общества, а также предпосылки для становления белорусской национальной элиты.

Во-вторых, основная роль в белорусском политическом процессе, безусловно, в любом случае, принадлежит оппозиции. В условиях, когда нынешний правящий класс фактически разбит в паралич и вряд ли способен кардинально изменить нынешний курс, который устойчиво ведет страну в прорву.

На белорусской оппозиции лежит очень большая ответственность. Фактически больше, чем просто за результат предстоящих выборов. Речь об ответственности за дальнейшие перспективы развития страны.

Несколько советов для белорусской оппозиции.

Во-первых, белорусская оппозиция должна объединиться, выработав единую политическую позицию, а также скоординированную и согласованную тактику борьбы. Единство независимо от каких-либо конкретных политических взглядов и позиций. Прежде всего, объединение против диктатуры, в поддержку демократии. На данный момент это наиболее главный приоритет.

Во-вторых, необходимо задействовать опыт и возможности белорусской политэмиграции. В конце концов, таковы нынешние белорусские политические реалии, которые сделали многих свободомыслящих граждан политэмигрантами. Их знания и опыт должны быть востребованы в интересах развития свободной Беларуси.

В-третьих, ставка на национальную консолидацию. Прежде всего, во благо развития белорусского языка и культуры. Это тот фактор, который позволит Беларуси выстоять не только перед российским влиянием, но и вообще свободно развиваться в современном меняющемся мире, не будучи затерянной или потерянной. Безусловно, тот факт, что 2019-й официально является Годом белорусского языка нужно в этом контексте использовать.

В-четвертых, белорусской оппозиции нужны лидеры. Лидеры, способные объединять и вести белорусский народ за собой. Лидеры, к которым было бы доверие не только народа, но и международного сообщества. Нужны также лидеры-технократы, способные продвигать реформы, а также брать ответственность на себя за результаты этих реформ (учитывая, что эти реформы зачастую непопулярные и не способствуют рейтингам). Лидеры, способные осуществлять политику в разных сферах и сформулировать альтернативную повестку развития страны, нежели тот курс, который продвигается нынешней белорусской властью. На данный момент в белорусской оппозиции нет явного харизматичного общенационального лидера. Но если в оппозиционной среде появится хотя бы несколько лидеров, то при условии свободной конкуренции и единый лидер обязательно появится. На данный момент политическое лидерство в оппозиции удерживает Белорусский Народный Фронт. Но важно, чтобы среди оппозиционных сил также сохранялась внутренняя демократия. Это и сбалансирует политическую линию, а также станет важным фактором для недопущения ошибок.

В-пятых, белорусской оппозиции нужны собственные информационные каналы влияния. Кроме того, важна также стратегия и тактика противодействия фейкам и пропаганде. Учитывая современные белорусские реалии, где нет ни свободы слова, ни тем более, независимых СМИ, а госТВ по факту является источником пропаганды. К слову, стартовавшая недавно гражданская кампания Татьяны Короткевич «Говори правду!» в этом контексте полезна.

Еще более важной была бы помощь Европы и прежде всего, Украины. Учитывая, что в современном информационном мире белорусской оппозиции самостоятельно не справиться.

(К слову, об актуальности и значимости русскоязычных СМИ в Украине. Не только для работы на белорусскую аудиторию, но и вообще по всему единому поясу между Балтийским, Черным и Каспийским морями. Русский язык еще длительное время будет играть важную роль для свободной коммуникации не только с Беларусью, но и со странами Кавказа, а также Центральноазиатского региона).

В-шестых, белорусская оппозиция должна искать поддержку не только в США, но прежде всего, в Европе (в конце концов, основной вектор интеграции). Украина и Литва должны выполняют основную роль в непосредственной поддержке белорусской оппозиции.

Зачем Украине и Европе важно поддерживать и развивать коммуникацию с белорусской оппозицией?

Во-первых, интерес безопасности. В том числе, нацбезопасности Украины, а также укрепление безопасности Европы. В том числе, снизив риски военных угроз и шантажа со стороны России.

Но речь в данном контексте не столько о потенциальных «военных угрозах», а о кардинальном изменении содержания белорусской политики. Несомненно гарантом мирного развития является свободная и демократическая Беларусь. Соответственно, в интересах Европы, в том числе Литвы и Украины, развитие в Беларуси демократии.

Во-вторых, интерес «Восточного партнерства», который при реальном активном вовлечении Беларуси получает завершенность.

Соответственно, дополнительный импульс получает еще один интерес – укрепление единства непосредственно Европы. На всем пространстве от Атлантики вглубь континента и без каких-либо отдельных «серых зон».

Четвертый интерес – реформы, становление и развитие внутреннего рынка, открытость экономики, а также развитие инфраструктуры и коммуникаций. В том числе, вдоль всего «Пояса всех морей». От Балтийского и Адриатического морей через Черное море и Каспий вплоть до Желтого (Западного) и Японского (Восточного) морей. Через Китай, Корейский полуостров и Японию.

Об этом «Поясе всех морей», который полностью состоятелен на практике, безусловно, заслуживает внимание сказать в отдельной статье.

Сейчас же отметим, что при нынешних политических реалиях Беларусь сродни «серой зоне» вдоль этого «Пояса межморья». Это неоправданно сужает транзитные возможности Беларуси, делая ее политически зависимой от внешнего влияния.

Между прочим, Китай тоже вряд устраивают нынешние реалии. Сейчас проекты в рамках китайского Нового Шелкового пути зависят преимущественно, от монополии «северного маршрута». Вряд ли Китай устроит монопольная зависимость от кого-либо. В интересах Китая выгодна была бы диверсификация маршрутов. Тем более, в контексте стратегических интересов развивать отношения по линии «Юг-Юг».

…В завершении, подводя выводы, еще раз подчеркнем значение «белорусского фронта». Для Украины.

Во-первых, это укрепит украинскую национальную безопасность и в частности, нивелирует «нож в спину» Киева со стороны нынешнего политического режима в Минске.

Во-вторых, режим Лукашенко представляет угрозы не только безопасности, но и политической стабильности в Украине. У Лукашенко понимают, как только в Украине ситуация стабилизируется, вектор демократизации сместится непосредственно на территорию Беларуси.

В-третьих, белорусский фактор имеет также значение в рамках общей стратегии сдерживания России. Что, безусловно, имеет важное значение в контексте украинско-российского противостояния.

В-четвертых, Украина дополнительно укрепляет региональное лидерство на пространстве между Балтийским и Черным морями, нивелируя любые искусственные разделительные линии.

В-пятых, демократизация Беларуси не только будет способствовать установлению дружеских отношений между Киевом и Минском, но прежде всего, приведет к политической разрядке и освободит многочисленных политзаключенных. В том числе, и украинских заложников, которые при содействии белорусских спецслужб оказались в застенках у российских силовиков, которые столь циничным способом пытаются шантажировать Украину.

В конце концов, свободное и демократическое развитие людей является главным приоритетом. Под этот приоритет должны подстраивать свою политику и государства.

…Шанс на полную политическую перезагрузку Беларуси в 2020 году есть. Любой тоталитарный режим, сколь бы закрытым он ни был и как бы «не закручивал гайки», в конечном итоге, может сделать конкретные реальные шаги к открытости и демократическим изменениям. Например, так произошло с Советским Союзом. И к слову, именно в Беларуси (в Беловежской Пуще) были сделаны шаги и к мирному распаду Советского Союза, и к последующей демократизации на постсоветском пространстве. Как в истории, так и в современных международных реалиях нередки случаи, когда даже самые закрытые тоталитарные режимы, делали выбор в пользу реформ. Причем на основе мирных сценариев. Например, наиболее яркий пример – сценарии, которые сейчас происходят на Корейском полуострове.