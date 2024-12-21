Не лякайсь своїх страхів Ольга Руда

2024-12-21 12:23 259

Моя баба Юстина вважала, що усі наші хвороби від негативних думок і від страху.

Коли я виробила у себе здатність ДУМАТИ, то усміхалась з її простакуватості (щоправда, десь глибоко всередині, щоб не образити бабу). От наївна! Живе десь в дрімучій давнині і вірить у те, що просто неможливо! Розмовляє з огірками і щавлем на городі! Хрестить і умилостивлює тісто на хліб! На Різдво збирає 12 полін, які припасає і сушить протягом останнього місяця, і запалює їх новим кресалом...

Ну, як дитина, їй-Богу!

Однак, на якомусь відрізку мого житєвого шляху, різні джерела знань і священні книги, які є спробами осмислити закономірності певних явищ, осягнути такі поняття, як істина й справедливість, вірність і відданість, праведність і доброта, щирість і святість слова, знаходження своїх талантів і свого призначення в житті... змусили мене придивитись до бабиних життєвих "правил" уважніше.

Баба вірила, що добрі думки притягують добро і здоров"я, а злі - неприємності і хвороби.

Баба вірила, що не потрібно хвилюватись за завтрашній день.

Незважаючи на усі життєві потрясіння, пасифікацію Галичини, комуняцьку чуму, совітів, Другу світову війну, полювання на бандерівців і знищення непокірних, баба Юстина жила в спокої й душевній рівновазі. Вона розпочинала кожний день із молитви і подяки, і тим же його закінчувала. Перед сном вона довірливо вручала Господу свою душу до нового дня.

Баба нічого і нікого не боялась. Навіть смерть вона сприймала як щось буденне і закономірне. Як перехід з однієї форми в іншу. Вона твердо вірила, що “на тому світі” їй буде набагато краще, ніж на цьому і вона, нарешті, возз’єднається зі своїм Петром (моїм дідом).

Баба Юстина любила давати і ділитись. Вона роздавала білюсінькі, як сніг, бараболі і насіння огірків, цибулини квітів і засипану цукром калину, сушені гриби і цвіт липи... З села від баби ми їхали з повними торбами усіляких земних скарбів і бабиних смаколиків. Про людей вона думала добре (якщо хтось не доводив їй зворотнє), а її зичливі гадки, благословення чи молитви володіли справжньою цілющою й благодатною силою.

Баба любила, коли люди сміялись і раділи, жили СЕРЦЕМ, а не розумом.

Баба не знала як і коли завершиться її життєвий шлях, але це нелякало її. Навпаки, здавалося, їй це подобалось - жити в НЕПЕВНОСТІ, не просячи у Нього ніяких гарантій.

Тепер і я помітила, що мені це подобається - щоранку ступати у невідомість і невизначеність. Коли ти не знаєш, що принесе цей день, але готовий до будь-яких поворотів долі (чи не готовий, але все рівно цікаво: новий день - це крок у незнане).

Різдво - це радість життя і торжество духу. І варто, щоб справжнє Різдво було з нами завжди, а не тільки декілька днів у році.

Бо недаремно "Нова Радість Стала".

Стежмо за знаками.

Ви можете вважати, що космос виник в результаті Великого Вибуху чи ще якихось катаклізмів.

Однак, саме на Різдво Всесвіт делікатно натякає нам на існування божественного Творця, який завжди з нами і любить нас не-дивлячись-ні-на-що.

Джерело фб