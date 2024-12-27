СБИТЫЙ САМОЛЕТ ПЕРЕВЕРНЕТ СТРАТЕГИЮ КАВКАЗА Янина Соколовская

2024-12-27 11:20 185

Россиянцы так сбивали украинские дроны во Владикавказе, что ударили по пассажирскому азербайджанскому самолету, а потом не дали ему посадку, чтоб утопить в Каспии вместе со следами обстрела. Но пилоты были упрямы, дотянули до Казахстана, спасли 29 жизней.

Узнавший об этом Алиев, в это время летевший в москву на саммит еаэс, развернул свой борт и демонстративно вернулся домой. Потому что попытка сбить и утопить самолет его страны - это покушение на азербайджанскую гордость, возросшую после того, как россия слила Баку Карабах.

И теперь москва должна либо извиняться (а она это делать не будет. Ведь "что случилось с самолетом - он упал" и неважно, сколько пробоин в борту), либо конфликт с Баку неминуем.

А где Баку, там и коварный Стамбул интригу сплетет.

И в этом потоке, как ни странно, оказался их антагонист Ереван - Пашинян на саммит еаэс вообще не прибыл, вызвав громкие возмущения председательствующего лукашенко.

Для нас, для Украины, это очень даже неплохо, потому что подрывает, а со временем и разрушает, российское господство на Кавказе.

Так охота на дроны, цена которым - копейки, уверенно ведет россию к новому геополитическому конфликту непредсказуемой цены и вполне понятных последствий.

российская стратегия слона в посудной лавке стала тактикой облезлого медведя на болоте - он уже по уши в грязи, и его затягивает все глубже и неизбежней.