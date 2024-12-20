Огонь в ответ Алексей Курпас

2024-12-20 13:11 296

Думаю все видели видео, где некие люди (нелюди?) в пикселе при поддержке полицейских пытались с помощью газового баллончика фактически выкурить потенциального мобилизованного из машины. При этом они пытались поджечь машину и, судя по видео, их это очень веселило. У одного из военных был автомат и, как обратили внимание многие комментаторы, странно, что военные не начали расстреливать машину. Ну и самое странное – это поведение полицейских, которые КАК БЫ должны охранять закон и граждан Украины, а не ублюдков, которые готовы хуже русни унижать своих граждан. В Минобороны пообещали разобраться. Но если честно, то это уже какие токарикатурные разбирательства, когда нищеброды (ну нет у нынешних яиц, даже по 17…) из минобороны пытаются бороться с мультимиллионерами из ТЦК. Ну а бусификаторы в сопровождении уклонистов из полиции продолжают отлов людей по стране и, судя по всему, те кадры, которые попадают в ТГ-каналы это лишь малая часть злодеяний военкомов. От правозащитников поступает информация об избиениях потенциально мобилизованных и психологическом давлении на них. И такую информацию все сложнее сдержать.

Но в этой истории есть и другая сторона, адвокаты перестали бороться с военкомами (почему то), а платёжеспособные уклонисты фактически закончились и в этих условиях, когда всех послушных уже забрали в войска, остались лишь отчаянные бунтари, которые готовы побороться за жизнь не доезжая до восточного фронта. То, что военкомовские с полицией начали ходить группами по 4-6 человек говорит о факторе страха, ведь за последний год на руках украинцев появилось огромное количество незарегистрированного оружия и в первую очередь гранат. На сегодняшний день цена «лимонки» на черном рынке колеблется в пределах 50-100 долларов (а на востоке страны за бутылку водки можно получить даже две гранаты) и эта доступность не просто пугает. Аналитики прогнозируют в ближайшие три месяца увеличение количества случаев с применением гранат в относительно мирных регионах и самыми резонансными случаями, которые станут катализатором дальнейших «взрывных ситуаций». То, что незаконное оружие (не только гранаты) начнет проявляться, понимают и во власти (какой бы тупой она не была) и даже решили издать постановление, разрешающее декларировать трофейное оружие и разрешить применять его, но только против агрессоров. Правда в правительстве забыли, что любая компашка «зеленых с черными» которая не представилась, может быть идентифицирована как диверсионная группа и точно так же может нарваться на «дружественный огонь». Как говорят знающие адвокаты в такой ситуации лучше сразу вести огонь на уничтожение, что бы потом «жертвы» не дали показания.

Может для кого то этот текст покажется призывом разбираться с представителями ТЦК, но это всего лишь моделирование ситуации и ее возможный (реалистичный) вектор развития…