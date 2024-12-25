ДОРЕЧНА ЧИ НЕ ДОРЕЧНА ЯЛИНКА ПІД ЧАС ВІЙНИ? Світлана Самарська

2024-12-25 10:30 185

Годину тому мені подзвонила одна жінка - як вияснилося, переселенка з Олешок. Питаю, як справи, як обжилася у новому місті...

- Ви тут з родиною?

- Ні, тут сама. А загалом, маю чоловіка й сина.

- Вони залишилися там?

- Господь з вами! Воюють. Як усі - скоро три роки.

- Я правильно зрозуміла, уся ваша родина на війні?

- Так. Живу від дзвінка до дзвінка. А іноді від «прочитано» до «прочитано».

- Вибачте, якщо моє питання здасться вам дурнуватим, але мені треба знати. Ви поставили ялинку?

- Так! Сусіди по гуртожитку - місцеві - принесли і маленьку ялинку, і іграшки.. Така ялинка - та ви що!

Жінка, у якої з майна немає нічого. Її колишнє життя окуповане. Вона сама, у чужому місті, у кімнаті гуртожитку…

Жінка, у якої найдорожчі чоловіки на війні уже три роки.

Проте вона прикрасила ялинку і каже: та ви що, яка вона гарна!

Чи ж буду я поводитися так, ніби пережила і переживаю більше, ніж ця жінка?

Нарешті закінчила прикрашати свою ялинку, яка стояла напіввбраною тиждень…

Джерело фб