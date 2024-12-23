ФЛАГ И НЕ ТАК Янина Соколовская

2024-12-23 08:10 296

Мамадорогая, сколько воя по поводу перевенутого флага на рукаве Усика! Так и вижу, как он сам его пришивает долгими зимними вечерами. И как побеждают в это время на ринге все воющие.

А что, вы правда не слышали, что в Украине есть "секта перевертунов", считающая, что а 90-х мы цвета флага расположили не так и из-за этого страна нажила проблемы? И если флаг перевернуть, то все станет на свои места и путь изменится?

Но что я знаю точно - мы абсолютно не ценим себя и своих, ВСЕГДА нивелируем успехи свои и страны, нам всё постоянно на так.

Не так для нас деже победы.

И, думаю, когов мы зафиксируем нашу Перемогу в этой войне, найдутся миллионы недовольных, которые скажут, что победили не так.

Может, и правда флаг пора перевернуть? Может, хоть это нам поможет ценить себя, своих и то, чего удается добиться такими тяжкими усилиями?

ПС Пороблено в Україні.