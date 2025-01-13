Пожары в южной Калифорнии и их политические последствия Себирьян Бадретдиноа

2025-01-13 08:23 259

Пожары в южной Калифорнии наверняка будут иметь политические последствия внутри США. Они коснутся, в первую очередь, губернатора-демократа Гэвина Ньюсома, мэра Лос Анджелеса Карен Басс и лидеров легислатуры штата (обе палаты которой контролируются демократами).

Пожары нанесли огромный экономический ущерб, оцениваемый на данном этапе в 150 миллиардов долларов. Это огромная сумма, превышающая годовой бюджет многих стран мира. Многие дома сгорели дотла, огромные пространства вокруг города выглядят как кадры из фильмов о ядерном апокалипсисе.

Природная катастрофа коснулась в том числе и многих богатых людей, чьи особняки (особенно в местечке Palisades что между Малибу и Санта Моникой) стоят многие миллионы долларов. Естественно, почти все дома как богатых, так и людей среднего достатка застрахованы. Поэтому, на страховые компании ляжет огромное бремя расходов. И это при том, что страховые компании в прошлом году и так уже израсходовали огромные деньги на выплату компенсаций в связи с тремя ураганами во Флориде и другими катаклизмами в остальных штатах.

Конечно, страховые компании и сами застрахованы (это называется reinsurance), но и перестраховочные компании находятся сейчас не в лучшем состоянии. Некоторые экономисты опасаются, что кризис в страховой сфере настолько обострится, что может стать триггером полноценной рецессии в стране, а значит и в мире.

И в связи с этими опасениями обязательно встанет вопрос: кто виноват? Виноват не в пожарах, естественно, а в неспособности оказать своевременную помощь пострадавшим. У огромной республиканской пропагандистской машины ответ всегда готов: демократы! И тут не поспоришь. Ведь демократы контролируют почти все органы власти Калифорнии. А это значит, что политическая карьера Гэвина Ньюсома закончилась и что в 2026 году республиканцы скорее всего увеличат своё представительство в легислатуре штата.

Ещё до пожаров, Калифорния переживала сильнейший финансовый кризис. Некоторые даже говорили, что штат стоит на пороге банкротства, что скорее всего преувеличение. Но тем не менее, одна из многих причин того, что Гэвин Ньюсом не был выбран Камалой Харрис кандидатом в вице-президенты было то, что республиканцы могли легко обвинить его в том, что он "довёл штат до банкротства, а значит сделает то же самое и на федеральном уровне".

Последствия пожара обязательно заставят политиков искать "козлов отпущения" из соперничающей партии. А значит, часть критики достанется президенту Байдену, а после 20 января - президенту Трампу. Последний, будучи блестящим пиарщиком, конечно, переведёт стрелки вины на демократов. Если угли от пожара всё еще будут тлеть 21 января, Трамп обязательно прилетит в Калифорнию чтобы демонстративно походить по обуглившимся остаткам сгоревших домов, изображая из себя озабоченного отца нации, недовольного ленивыми и нерадивыми чиновниками-демократами.

Для демократов же, пожары являются отличным поводом для убеждения избирателей в том, что проблема изменения климата реальна и нуждается в немедленном решении.

Источник фб