ЗЕ-вояж до прибалтів - коротко про головне Вадим Трюхан

2019-11-28 12:20 1350

Візити Президента Зеленського до Естонії та Литви викликали величезну кількість жартів і відвертих насмішок.

І на перший погляд ніби приводів для цього достатньо. Чого вартує лиш один велосипед, подарований Президенткою Естонії Керсті Кальюлайд своєму українському гостю.

Ба більше, представники деяких про-російських реваншистських політичних проектів, які рвуться до влади на популістській риториці і огульній критиці екс-Президента Порошенка і останнім часом вже ЗЕКоманди, договорилися навіть до того, що хтось там ніби передав інкогніто навіть самоката Прем’єру Гончаруку, натякаючи на його неординарний ролик, знятий одразу після вступу на посаду.

Насправді ж балтійське міні-турне Президента України було архіважливим. І цьому є декілька причин.

Перша: Незважаючи на те, що обидві країни мають на двох лише 4 млн населення, що в десять разів менше, аніж проживає в Україні, їхнє ВВП складає біля 73 млрд. дол.США, - доволі пристойну цифру, у порівнянні з нашими біля 115 млрд.

Друга: Обидві країни є державами-членами ЄС і НАТО. І мають там таке ж право голосу, як ті ж Німеччина, Франція чи США. Підтримання постійного діалого на найвищому політичному рівні з країнами, які постійно лобіюють наші інтереси в структурах, частиною яких ми прагнемо стати, - це святий обов’язок будь-якого глави Української держави.

Третє: Товаробіг з Литвою та Естонією, після обвалу 2015-16 років, останні роки має сталу динаміку росту і стрімко наближається до 2 млрд. дол. США, маючи реальні перспективи до подвоєння протягом найближчих років.

Четверте: Незважаючи на голоса скептиків і проросійських пропагандистів, які стверджують, що після вступу до ЄС і НАТО величезна кількість литовців та естонців виїхали в багатші європейські країни, насправді ці прибалтійські країни, в тому числі до речі й Латвія, демонструють яскраві історії успіху. І в питанні переведення економіки на ринкові засади, і в сфері забезпечення верховенства права, і в гуманітарній площині, і в галузі безпеки тощо. А Інституційна спроможність цих держав в рази і на порядки вищі, ніж в Україні.

І ще одне. Керівництво держав, які відвідував Президент Зеленський, відчуває той рівень викликів, які постали перед Україною, і Європою до речі в цілому, після початку агресії Росії у 2014 році, набагато гостріше, аніж навіть нинішня влада України.

Той факт, що і Президентка Естонії, і Президент Литви, застерегли свого гостя напередодні Нормандської зустрічі, анонсованої на 9 грудня в Парижі, мають не менше значення, аніж попередження українських патріотів про недопущення капітуляції.

Зокрема, особливо привертають до себе увагу слова Ґітанаса Науседи, - «…ми бажаємо, щоб ви не робили тих поступок, які можуть вам зашкодити».

Так що не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті там, де її немає. Не у велосипедах і самокатах справа, а в дієвих кроках на підтримку України, вмінні відверто і прямо говорити, без купюр, про головне, а також вчасно підставляти плече, як це роблять завжди прибалти.

До того ж оголошене рішення про проведення у Вільнюсі 7 липня 2020 року Четвертої Конференції з питань реформ в України, а також підписання десятка важливих двосторонніх документів, покликаних сприяти подальшому розвитку двосторонніх відносин України з Естонією та Литвою, дорогого вартують. І задля них у Таллін та Вільнюс Президент Зеленський злітати мав стовідсотково.

Еще блоги

Павел Онойко Вспомните о пленных моряках 2019-11-28 14:44 891
Вадим Трюхан ЗЕ-вояж до прибалтів - коротко про головне 2019-11-28 12:20 1350
Янина Соколовская ПАПА С НОТОЙ 2019-11-27 10:39 5346
Георгий Коваленко Кому нужны богослуженья в будни? 2019-11-23 08:53 19359
Вадим Трюхан Почався процес руйнації створеного політтехнологами міфу про ЗЕ-команду 2019-11-15 14:44 43011
Янина Соколовская О ДВУХ ЭЛЕКТОРАТАХ: НА ЧЕМ СТОИТ УКРАИНСКАЯ ОСЬ 2019-11-12 10:15 51921
Марина Ставнійчук Під соусом «сексі» 2019-11-12 07:44 34398
Анна Горбань Страховая медицина в Украине - когда ждать реальных реформ 2019-11-11 09:25 40959
Все блоги

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Блоги

Павел Онойко Вспомните о пленных моряках 891
Вадим Трюхан ЗЕ-вояж до прибалтів - коротко про головне 1350
Янина Соколовская ПАПА С НОТОЙ 5346
Георгий Коваленко Кому нужны богослуженья в будни? 19359
Вадим Трюхан Почався процес руйнації створеного політтехнологами міфу про ЗЕ-команду 43011
Янина Соколовская О ДВУХ ЭЛЕКТОРАТАХ: НА ЧЕМ СТОИТ УКРАИНСКАЯ ОСЬ 51921
Марина Ставнійчук Під соусом «сексі» 34398
Анна Горбань Страховая медицина в Украине - когда ждать реальных реформ 40959
Все блоги

Лента

16:30 В ГБР рассказали об обысках у Зверобой
15:45 В Украину не пустили российского актера, который прилетел на кастинг нового сериала
15:14 НАБУ завершило расследование масштабных хищений на предприятиях Укроборонпрома
14:46 В Киеве обнесли офис Национального союза журналистов - забрали деньги и документы
14:13 Маруся Зверобой после обысков публично повторила угрозы президенту Зеленскому
13:45 У Гончарука придумали, как сэкономить 2 млрд грн на переписи населения
13:12 Названа точная дата, когда российский Газпром перекроет транзит газа через Украину
12:44 Вспышка дифтерии Украине: посольство Индии передало 60 ампул сыворотки
12:16 Суд отклонил апелляцию экс-президента и продлил его срок до 17 лет
11:43 Глава ГБР Труба раскрыл новые обстоятельства в уголовном деле против Порошенко