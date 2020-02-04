Як суспільно-значима інформація може стати поводом закрити телеканал Тетяна Котюжинська

2020-02-17 08:40 783

Три потенційних позивачі можуть бути по передачі програми “Схеми”.

Захист Зеленського може навести документи, які свідчать про замовлення ним (членами його сім’ї, співробітниками Офісу) літака, а також вимагати від відповідачів доказів перебування Патрушева в Омані, посилаючись на серйозність можливих наслідків для Зеленського цього повідомлення журналістів: “У той же час президент України і секретар Ради безпеки Російської Федерації мали змогу про щось домовлятись – причому за спиною в українського суспільства.“

Обґрунтування серйозності — намір опозиційних депутатів створити ТСК для розслідування державної зради Президента. Тому просто посилання на те, що про зустріч Зеленського і Патрушева журналісти прямо не стверджували, не зможе бути аргументом захисту журналістів.

Захист Кернеса може вимагати спростування інформації: “За інформацією джерел журналістів, Геннадій Кернес і Роберт Тедеєв у Москві зустрічались саме з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.”, оскільки це повідомлення має ознаки державної зради посадової особи міста Харкова. В якості доказів підтвердження мети своєї поїздки Кернес пред’явить довідку стоматолога.

Захист Роберта Тедеєва може вимагати відшкодування за втручання в особисте життя — повідомлення про приватну поїздку.

Захист журналістів — повідомлення суспільно-значимої інформації надзвичайної ваги, а також відомості у “базі даних про перетин кордону Російської Федерації”. Навряд чи буду розкриті джерела.

До речі, СБУ вже може почати кримінальне провадження за повідомленням ЗМІ за ознаками державної зради через зустрічі з посадовою особою держави-агресора.

Якщо б діяв закон “про дезінформацію”, то СБУ, на виконання доручення уповноваженого з питань інформації, повинна була б почати перевірку або ж розслідування “за фактом поширення дезінформації”.

Якщо б діяв закон “про медіа”, то Нацрада на підставі статті 97 через грубі порушення онлайн-медіа “Радіо Свобода” та “UA:Перший” передбачені статтею 110 звернулась з позовом до Київського окружного адміністративного суду, а суд вініс би, за скороченою процедурою, рішення про анулювання ліцензії “UA:Перший”, скасування реєстрації “Радіо Свобода”, встановив би заборону поширення медіа “Радіо Свобода” на території України. Суд допустив негайне виконання рішення, а провайдери аудіовізуальних сервісів, побоюючись власної відповідальності (ст.113) вже припинили б надання послуг.

P.S. Особисто мені ситуація нагадала “кольчужний скандал”. А через “неназване джерело” справу “Порошенко проти BBC”.

 

Джерело: ФБ

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