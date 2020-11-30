Який і коли в нас буде Музей Голодомору? Сергій Ніжинський

2020-11-30 10:21 783

Щогодини помирало 17 людей, щогодини -1000 людей, щотижня 25000..

Ми звикли читати щоденну статистику загиблих та госпіталізованих через COVID-19 та звикли називати це карою Божою чи навіть геноцидом грішного людства!

Однак, що ми знаємо про геноцид та біль та голод?.. коли в тебе забирають все!мордують, бо ти українець, живучий бандера, малорос і т.д.

Повертаючись до всесвітніх порівнянь з COVID-19, то це коли всі нації прищеплені вакциною, а твою інфікують смертельно ще більше! Грабують! Доводять до самогубства! Нищать твій врожай та називають куркулем, бо ти україномовний колгоспник.

Багато подорожуючи, зупиняєш себе на думці чому Меморіальні музеї такі як в США «11 вересня», в Польщі «Музей Голодомору» не можуть мати місце в Україні?

Сенсорні панелі, стенди, аудіо та відео кімнати з відтворенням подій, шкільні класи для дітей, зали, сувенірні лавки. Все це може за один візит донести туристу та школяру хто ми та чому саме так..все це поповнюватиме бюджет країни, все це формуватиме нас як націю.

У 1932-1933 рр. Україна стала місцем вчинення одного з найбільших злочинів в історії людства – Голодомору-геноциду – спланованого вбивства мільйонів українців. Загальнонаціональна трагедія назавжди розписалася в наших альбомах відсутністю родинних світлин, у нашій пам’яті – неможливістю згадати навіть найближчих родичів поіменно, непереданою спадщиною, втраченою родинною землею. Повернути усе це неможливо.

Чому потрібен Музей Голодомору?

Відкриваючи правду про геноцид, вшановуючи жертв Голодомору, ми відновлюємо свою історію, ми міцніємо як нація, яка перемогла, ми застерігаємо людство від подібних злочинів у майбутньому. Саме тому Творення Музею Голодомору – це справа кожного громадянина незалежної України. Це відповідальність кожного з нас за наші майбутні покоління.

Створення Музею Голодомору

Створення Музею Голодомору, що матиме освітню, прикладну, дослідницьку, комеморативну і мистецьку функції, можливе лише за умови ефективного партнерства між державою Україна та українським суспільством. Щоб зібрати цільову суму фандрейзингової кампанії (60 млн. $) повинні об’єднатися великі донори, середній бізнес та індивідуальні благодійники в Україні та за її межами.

Краудфандингова платформа

«Зерна правди»

Платформа zernapravdy.org створена Міжнародним благодійним фондом розвитку Меморіалу жертв Голодомору. Він заснований у 2018 році за ініціативою Всеукраїнської правозахисної організації «Меморіал» імені Василя Стуса, Громадського комітету з вшанування пам`яті жертв Голодомору – геноциду 1932-1933 рр. та Світового Конґресу Українців і є партнером держави в реалізації Проекту створення єдиного у світі цілісного новітнього Музею Голодомору. Фонд відповідальний за проведення фандрайзингової кампанії для створення основної експозиції Музею Голодомору, облаштування внутрішнього простору і заснування ендавмент-фонду для сталого розвитку музею. Платформа є одним з кількох фандрайзингових проектів Фонду. Її завдання - дати можливість кожному, незалежно від фінансової спроможності, соціального статусу й публічності, долучитися до творення Музею Голодомору.

Ваш благодійний внесок

Ваш благодійний внесок є важливим і буде спрямований на створення майбутнього цілісного музею. Водночас він є символічним вшануванням кожної жертви геноциду. Імена жертв проступатимуть на зернинах, кожна з яких є неповторною, як мільйони людських життів, обірваних 1932-1933 років.

Будівництво ІІ черги Національного музею Голодомору-геноциду розпочато у 2017 році й буде завершено у 2023 році.

Візія. Національний музей Голодомору – живий меморіал жертвам Голодомору та науковий центр, що надихатиме українців у всьому світі, міжнародну спільноту та їх лідерів на утвердження свободи та гідності, протистояння нетерпимості, запобігання геноциду та забезпечення прав людини.

Місія. Створюємо новітній цілісний музейний простір для правдивої оповіді про Голодомор-геноцид українського народу шляхом застосування найсучасніших технологій і практик, – як маніфест незламності української нації в минулому, сучасному і майбутньому.

Підтримати проект та долучитись до формування Музею Ви можете тут

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