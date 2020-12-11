ПОЧЕМУ ЛОКДАУН В УКРАИНЕ ВВЕЛИ ИМЕННО НА 17 суток Дмитрий Джангиров

2020-12-11 09:05 405

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ПОЧЕМУ ЛОКДАУН ВВЕЛИ С 8-го по 24-е ЯНВАРЯ (17 суток, не половина месяца и не 2 или 3 полные недели)?

Разумеется, объяснений может быть немало, но я дам ТОЧНЫЙ ответ.

Однако, сначала исторический экскурс. Знаете ли Вы, почему в УССР было 600 депутатов, а, начиная с "демократического" созыва 1990-го года их количество сократилось до 450-ти?

Очень просто, изначально, для двух одно-двухдневных сессий в год в УССР был построен зал на 600 делегатов.

Когда Рада из номинального превратилась в выборный законодательный орган, места на втором ярусе отвели под прессу и гостей, а в зале осталось 444 "посадочных" места. К которым до "круглой цифры" подрезали еще 6 мест от секретариата.

Т.е., состав ВР определялся от количества стульев.

С локдауном -- аналогичная ситуация.

В сложившейся политической ситуации ЗЕ не может закрыть храмы на массовые мероприятия всех основных конфессий, с той или иной степенью твердости стоящих на 7 ЯНВАРЯ, как дате Рождества Христова.

С другой стороны, по-человечески понятно Президента, который хочет по-президентски отметить свой день рождения 25 ЯНВАРЯ.

Итого, на ЛОКДАУН ОСТАЕТСЯ ПРОМЕЖУТОК 8-24 ЯНВАРЯ...

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО НАПРЯГАЕТ В УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ - БАНАЛЬНОСТЬ МОТИВОВ

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще блоги

Дмитрий Джангиров ПОЧЕМУ ЛОКДАУН В УКРАИНЕ ВВЕЛИ ИМЕННО НА 17 суток 2020-12-11 09:05 405
Виктор Еленский 10 ПОДІЙ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ 2010-х 2020-12-04 09:32 513
Володимир Литвин ЯКБИ ЗНАВ, ДЕ ВПАДЕШ, ТО Й СОЛОМКИ ПІДСТЕЛИВ БИ 2020-12-02 10:42 999
Семен Глузман Привычка к логическому мышлению убивает фантазию 2020-12-02 09:55 702
Сергій Ніжинський Який і коли в нас буде Музей Голодомору? 2020-11-30 10:21 1512
Віталій СКОЦИК Україну врятує «чарівний пендель», а не «Західний світ» 2020-11-26 09:22 4779
Янина Соколовская МНОГОВЕКТОРНОСТЬ, ПРОРУБЬ И КРАХ ДЛЯ УКРАИНЫ 2020-11-24 08:57 4725
Юрий Галалу Когда и за что закроют Украину 2020-11-22 08:51 2349
Все блоги

Блоги

Дмитрий Джангиров ПОЧЕМУ ЛОКДАУН В УКРАИНЕ ВВЕЛИ ИМЕННО НА 17 суток 405
Виктор Еленский 10 ПОДІЙ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ 2010-х 513
Володимир Литвин ЯКБИ ЗНАВ, ДЕ ВПАДЕШ, ТО Й СОЛОМКИ ПІДСТЕЛИВ БИ 999
Семен Глузман Привычка к логическому мышлению убивает фантазию 702
Сергій Ніжинський Який і коли в нас буде Музей Голодомору? 1512
Віталій СКОЦИК Україну врятує «чарівний пендель», а не «Західний світ» 4779
Янина Соколовская МНОГОВЕКТОРНОСТЬ, ПРОРУБЬ И КРАХ ДЛЯ УКРАИНЫ 4725
Юрий Галалу Когда и за что закроют Украину 2349
Все блоги

Лента

11:42 Курс валют на сегодня: евро продолжает расти, а доллар немного подешевел
11:15 Украина получит восемь миллионов доз вакцины - когда начнется вакцинация населения
10:41 Общественный транспорт Киева из-за непогоды переведен на особое положение
10:09 В Украине за сутки 13 514 новых случаев заражения и новый антирекорд по смертности от COVID-19
09:34 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ?
09:12 Как будет работать метро Киева во время январского жесткого карантина
08:29 В ООН назвали единственный возможный способ бороться с пандемией коронавируса
22:00 Украинцы теперь могут получить карантинные 8000 гривен – условия
21:30 Moderna объявила о начале тестирования вакцины от COVID-19 на подростках
21:00 Ледяной дождь и гололедица: украинцам дали важные советы