ПОЧЕМУ ЛОКДАУН В УКРАИНЕ ВВЕЛИ ИМЕННО НА 17 суток Дмитрий Джангиров

2020-12-11 09:05 405

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ПОЧЕМУ ЛОКДАУН ВВЕЛИ С 8-го по 24-е ЯНВАРЯ (17 суток, не половина месяца и не 2 или 3 полные недели)?

Разумеется, объяснений может быть немало, но я дам ТОЧНЫЙ ответ.

Однако, сначала исторический экскурс. Знаете ли Вы, почему в УССР было 600 депутатов, а, начиная с "демократического" созыва 1990-го года их количество сократилось до 450-ти?

Очень просто, изначально, для двух одно-двухдневных сессий в год в УССР был построен зал на 600 делегатов.

Когда Рада из номинального превратилась в выборный законодательный орган, места на втором ярусе отвели под прессу и гостей, а в зале осталось 444 "посадочных" места. К которым до "круглой цифры" подрезали еще 6 мест от секретариата.

Т.е., состав ВР определялся от количества стульев.

С локдауном -- аналогичная ситуация.

В сложившейся политической ситуации ЗЕ не может закрыть храмы на массовые мероприятия всех основных конфессий, с той или иной степенью твердости стоящих на 7 ЯНВАРЯ, как дате Рождества Христова.

С другой стороны, по-человечески понятно Президента, который хочет по-президентски отметить свой день рождения 25 ЯНВАРЯ.

Итого, на ЛОКДАУН ОСТАЕТСЯ ПРОМЕЖУТОК 8-24 ЯНВАРЯ...

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