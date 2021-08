2021-08-11 09:16 148

Три роки тому Америкою прокотилася хвиля відторгнення Nike. Американці під хештегом #BoycottNike знімали на відео, як вони викидали, рвали на дрантя чи підпалювали фірмові кросівки та футболки.

Причиною тотальної ненависті стало те, що обличчям нової рекламної кампанії Nike, приуроченої до 30-річчя слогану Just Do It, став скандальний футболіст Колін Капернік.

За рік до того він перед початком гри демонстративно не встав під час звучання гімну, висловивши так свій протест проти поліцейського свавілля. Його підтримали інші спортсмени, і Штати розділилися на два табори: борці за права темношкірих і ті, хто сприйняв жест Каперніка як неповагу до державного символу і до Америки загалом.

Відразу після оголошення Каперніка обличчям кампанії акції Nike впали на 4%, і за день ринкова капіталізація компанії знизилася на $4,13 млрд.

До чого це я.

Сьогодні Red Bull знівечив 2 тис кв м клінкерної цегли на Софійській площі.

На території об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Центру Києва. Його душі.

Соцмережі вирують увесь день. Є реакція міста, прокуратури, поліції, депутатів, міністрів, громадських активістів. До пізнього вечора мовчав лише сам Red Bull, доки нарешті не вийшов із вибаченням. З комунікаційної точки зору це правильно, хоча й запізно. Хто не очолив інформаційну хвилю, той програв.

Репутація бренду вже розірвана. Не лише тому, що спаплюжили особливе місце. А через відверте нахабство, коли зневажають правила й норми. Коли ти дозволу наче й спитав, але дадуть його чи ні – тобі начхати.

В жодній країні люди не пробачають зневаги над двома почуттями: патріотизму та релігії. Україна може захейтити Red Bull за Софіївку так само, як Америка Nike за гімн.

І мені цікаво, як це позначиться на їхніх продажах.

А репутацію відновлювати давайте почнемо з того, що відмиємо Софійську площу.