Украинской Гидрометеослужбе в этом году исполняется 100 лет, но это – далеко не радостная дата Дмитрий Джангиров

2021-09-08 14:05 296

Украинской Гидрометеослужбе в этом году исполняется 100 лет, но это – далеко не радостная дата в силу состояния дел в этой службе.

Известная байка гласит, что когда советские метеорологи радостно отрапортовали некому высокому начальству о том, что они уже достигли точности предсказаний погоды в 40%, то это самое начальство посоветовало им давать прямо противоположные прогнозы: мол, тогда их точность достигнет 60%.

Однако, если имеющиеся тренды декоммунизации (кто сказал – «развала»?!) отечественной Гидрометеослужбы продолжатся еще несколько лет, то, вполне возможно, и для украинских метеорологов давать прогноз «с точностью по наоборот» станет меньшим из зол.

Нужно честно и откровенно признать, что запас прочности, доставшейся Украине в наследство от Гидрометеослужбы УССР, сегодня находится на самом минимуме: реальное обновление технической базы не осуществлялось уже скоро 50 лет – с середины 1970-х годов. Как Вы прекрасно понимаете, речь давно идет не о моральном, а о физическом износе: технический ресурс абсолютного большинства приборов гидрометеорологического наблюдения исчерпан на 90% и более.

На вопрос – а зачем нам нужна Гидрометеослужба? – скорее всего, ответит уже 4-хкласник: прогнозы погоды, разлива и обмеления рек, уровня грунтовых вод, солнечной активности, загрязненности воздуха и воды и т.д., и т.п. затребованы: в агросекторе и строительстве; авиации и водном транспорте; в ЖКХ и МинЧС.

Сюда можно лишь добавить, что, согласно самым скромным оценкам, государственный и местные бюджеты теряют ежегодно минимум $130 млн из-за отсутствия заблаговременных прогнозов стихийных бедствий; при этом речь идет о тех случаях, предсказывать которые современная наука уже научилась.

Но даже самые современные научные знания и самые квалифицированные специалисты бессильны, когда только 15% территории Украины покрыто доплеровскими радарами, – как результат, авиаторам приходится ориентироваться «по обстановке», не имея четкого представления о всех нюансах погодных условий на протяжении полета над Украиной.

Еще хуже обстоят дела с автоматизированными наземными системами наблюдений, которые покрывают только 2% территории страны. О каком надежном и своевременном прогнозе чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий может идти речь при такой материально-технической базе?!

На территории Украины сегодня работают только 4 полностью выработавших свой ресурс метеорадара, при том, что для полного покрытия территории требуется, чтобы их было минимум 13!

Еще одна проблема – экология, которая вышла на уровень проблемы, определяющей выживание человечества. Так вот – существующая в Украине система наблюдений за загрязнением окружающей природной среды была сформирована 25-40 лет назад. Но до сих пор ни по своему составу, ни по перечню измеряемых параметров, эти системы не соответствуют требованиям действующих стандартов Всемирной метеорологической организации.

Мы дожились до того, что техническое обновление и структурное реформирование Гидрометеослужбы превратилось в задачу обеспечения экономической и национальной безопасности страны. Возможно, именно осознание этого факта подстегнет власть к скорейшей модернизации отечественной Гидрометеослужбы.

Источник фб