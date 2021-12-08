РАЗГОВОР БАЙДЕН - ПУТИН: МИР ЗАПЛЯСАЛ ПОД УКРАИНСКУЮ СОПИЛКУ? Янина Соколовская

2021-12-08 09:30 518

​ Мир все же заплясал под нашу сопилку. Лидеры двух сверхдержав, США и России, более двух часов говорили о том, как решить украинский вопрос, не спровоцировав третью мировую.

И внезапно оказалась, что основная задача России - всего лишь "застраховаться от возможных попыток Киева решить проблему Донбасса силовым путем". Самостоятельно придумав эти "попытки", стянув войска к украинской границе и получив западную "обеспокоенность", Россия сделала казалось бы невозможное. Она поставила украинский вопрос краеугольным ребром на переговорах Байден-Путин (мы об этом и помышлять не могли полгода назад в Женеве) и вывела Байдена из милого политического анабиоза, заставив его влобовую угрожать Москве санкциями и бряцать силами НАТО.

Судя по заявлениям Белого дома и Кремля, на российские слова об "отсутствии прогресса в выполнении Минских договорённостей" Байден отреагировал текстом "о возможных новых мерах против России".

На заявление Путина о том, что "непонятно, за что санкции вводить", сообщил, что "в случае вооружённого конфликта в Украине возможны санкции, которые полностью отрежут Россию от мировой финансовой системы».

Также Байден сообщил "о договорённостях с Берлином по остановке Северного потока-2, если Россия вторгнется в Украину". Конечно, для Германии это решение равно распятию, но политически у нее нет шансов поступить иначе.

В аналогичной ситуации пребывают и США. Потому утечка от Bloomberg становится ответом на заявление Путина о том, что санкции «никакого положительного эффекта ни для США, ни для России, к сожалению, не дают». Bloomberg сообщает, что США и ЕС могут ввести санкции против крупнейших российских банков, в том числе ограничение на конвертацию рублей. О полноте санкций говорит и CNN, напоминая, что Россию могут отключить от системы SWIFТ.

Если судить по заявлениям Вашингтона и Москвы, разговор шел сквозь забрала взаимных обвинений и полярно отличался от "примиренческой" женевской встречи. Вот лишь несколько цитат.

"Путин в подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на Россию, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал". Байден заявил о военной угрозе Украине, исходящей от России.

Путин сообщил, что "Россия всерьез заинтересована в получении гарантий, исключающих расширение НАТО на восток и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем". Байден ответил не согласием, а закладкой вопроса в долгий американский ящик. Он "поручит своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам".

При всех заявлениях о необходимости сохранения "духа Женевы", она на этих переговорах явно "испустила дух". И упоминание президентами "о союзничестве в годы Второй мировой войны" разбилось о действительность. Например, о слова Путина о том, что "ограничения функционирование дипмиссий - следствие линии американских властей, которые практикуют массовые высылки российских дипломатов".

Неженевскую сущность разговора подчеркнула и его краткость - всего 2 часа 5 минут. При накопившемся пласте проблем, такая краткость - сестра раздора. Похолодание обозначилось и партикулярным заявлением Кремля о том, что "разговор носил деловой характер".

Однозначные выводы о переговорах сделали и в Киеве. С украинской колокольни произошедшее выглядит так: Байдена можно принимать в "Европейскую солидарность" Петра Порошенко. Особо с этой колокольни заметен рельеф "политической поддержки США в восстановлении территориальной целостности Украины". А также то, что "Байден недвусмысленно сказал Путину: расширение НАТО на Восток – дело НАТО, а не России". А заявление Белого дома, выданное по итогам встречи, только прочерчивает дополнительные детали к открывающемуся Украине пейзажу.

А с российского берега этот пейзаж выглядит как выжженное поле. "Сообщение американской пресс-службы является заготовкой со старыми тезисами, ничего нового в них нет",- сообщают в Совете Федерации РФ.

По долетающим до нас крупицам информации можно понять: эта крупа - отнюдь не манна небесная, просыпавшаяся на американско-российские отношения. Украина, хотя многие в это не верили, стала в них основным элементом. Именно о ней шла речь на переговорах. При этом тема, к примеру, Ирана, прошла вскользь.

За прошедшие с момента женевской встречи полгода, где Украину "упоминали мазком", ситуация изменилась принципиально и краеугольно. Краеугольность эта теперь - за Украиной со всеми причитающимися рисками и шансами.

Так победим? Сыграем миру на украинской сопилке?