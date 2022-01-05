Трехлетие ПЦУ: отдадут ли кесарю кесарево? Янина Соколовская

2022-01-05 09:00 666

Ровно три года назад Украина получила томос о создании Православной украинской церкви. Чтобы увидеть этот томос, люди часами стояли в очереди на морозе, стремясь в киевский Софийский собор, где документ был выставлен для показа.

Тогда был дан старт созданию ПЦУ на базе УПЦ КП с привлечением части иерархов и священников УПЦ, которые в ней тут же были запрещены ко служению.

И, спустя три года, мы продолжаем задаваться вопросами о роли новой церкви.

Состоялась ли ПЦУ?
Срок слишком мал, чтобы судить об этом. Церковь есть, прихожане ее любят, киевский Владимирский собор стал ее кафедралом, есть ее устав, священники и священноначалие.

Развилась ли ПЦУ?
Думаю, если сравнивать с идеями добивавшегося ее создания президента Петра Порошенко, то - не в полной мере. Не с запланированной массовостью и размахом. Власть в Украине сменилась, новопришедших вопросы церкви не тревожили, она лишилась державной и медийной поддержки. Соответственно, ее произрастание стало органическим, без внешних стимуляторов.

Что было явно лишним в деле ПЦУ?
Это скандалы с ее так называемым почетным патриархом Филаретом, которому надоело быть почетным и он намерился стать "понечетным", полновластным, сделал много дивных заявлений, оттолкнувших паству, унизивших духовенство и принизивших саму идею создания украинской церкви

Что важно в трехлетней истории ПЦУ?
То, что в нее не стали загонять массово и силово. Как и обещали украинские власти, приход в ПЦУ верующих и духовенства стал неспешным и добровольным, без массовых акций и принуждений. Хотя - с рядом неизбежных инцидентов на местах, где паства раскололось и храмы начали делить. Но эти эксцессы были разовыми, неподдержанными государством.

Что же из трехлетия ПЦУ следует?
Украина будет развиваться во всем многообразии, в том числе - и церковном. Церковь, формально отделённая от государства, получит роль если не государствообразующей, то опорной для него. И сейчас я говорю не только о ПЦУ и ее трехлетии, а в принципе обо всех имеюшихся в Украине конфессиях, отдающих кесарю кесарево.

subscriber subscriber

Еще блоги

Янина Соколовская Трехлетие ПЦУ: отдадут ли кесарю кесарево? 2022-01-05 09:00 666
Валерій Чалий Як треба правильно святкувать 2022-01-02 08:56 666
Андрей Ермолаев Последний день 2021-12-31 08:42 1036
Вадим Трюхан Росія опинилась на межі внутрішнього вибуху і хаосу - час пішов вже на тижні 2021-12-21 10:02 3996
Дмитрий МАРУНИЧ Создан прецедент по борьбе с коррупцией в Украине в налоговой сфере 2021-12-16 18:22 3071
Янина Соколовская Итоги TIME, но где же Украина 2021-12-14 11:32 3034
Вадим Трюхан Про чергове хамство від високих представників влади 2021-12-13 13:27 5365
Сергій Ніжинський Кому вигідно злити заступника МВС, який прибрав наркотрафік з АТО? 2021-12-12 09:18 46102
Все блоги

Блоги

Янина Соколовская Трехлетие ПЦУ: отдадут ли кесарю кесарево? 666
Валерій Чалий Як треба правильно святкувать 666
Андрей Ермолаев Последний день 1036
Вадим Трюхан Росія опинилась на межі внутрішнього вибуху і хаосу - час пішов вже на тижні 3996
Дмитрий МАРУНИЧ Создан прецедент по борьбе с коррупцией в Украине в налоговой сфере 3071
Янина Соколовская Итоги TIME, но где же Украина 3034
Вадим Трюхан Про чергове хамство від високих представників влади 5365
Сергій Ніжинський Кому вигідно злити заступника МВС, який прибрав наркотрафік з АТО? 46102
Все блоги