Трехлетие ПЦУ: отдадут ли кесарю кесарево? Янина Соколовская

2022-01-05 09:00 666

Ровно три года назад Украина получила томос о создании Православной украинской церкви. Чтобы увидеть этот томос, люди часами стояли в очереди на морозе, стремясь в киевский Софийский собор, где документ был выставлен для показа.

Тогда был дан старт созданию ПЦУ на базе УПЦ КП с привлечением части иерархов и священников УПЦ, которые в ней тут же были запрещены ко служению.

И, спустя три года, мы продолжаем задаваться вопросами о роли новой церкви.

Состоялась ли ПЦУ?

Срок слишком мал, чтобы судить об этом. Церковь есть, прихожане ее любят, киевский Владимирский собор стал ее кафедралом, есть ее устав, священники и священноначалие.

Развилась ли ПЦУ?

Думаю, если сравнивать с идеями добивавшегося ее создания президента Петра Порошенко, то - не в полной мере. Не с запланированной массовостью и размахом. Власть в Украине сменилась, новопришедших вопросы церкви не тревожили, она лишилась державной и медийной поддержки. Соответственно, ее произрастание стало органическим, без внешних стимуляторов.

Что было явно лишним в деле ПЦУ?

Это скандалы с ее так называемым почетным патриархом Филаретом, которому надоело быть почетным и он намерился стать "понечетным", полновластным, сделал много дивных заявлений, оттолкнувших паству, унизивших духовенство и принизивших саму идею создания украинской церкви

Что важно в трехлетней истории ПЦУ?

То, что в нее не стали загонять массово и силово. Как и обещали украинские власти, приход в ПЦУ верующих и духовенства стал неспешным и добровольным, без массовых акций и принуждений. Хотя - с рядом неизбежных инцидентов на местах, где паства раскололось и храмы начали делить. Но эти эксцессы были разовыми, неподдержанными государством.

Что же из трехлетия ПЦУ следует?

Украина будет развиваться во всем многообразии, в том числе - и церковном. Церковь, формально отделённая от государства, получит роль если не государствообразующей, то опорной для него. И сейчас я говорю не только о ПЦУ и ее трехлетии, а в принципе обо всех имеюшихся в Украине конфессиях, отдающих кесарю кесарево.