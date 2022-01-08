События в Казахстане развиваются не стремительно, а режиме витиеватой арабской вязи (хотя сама страна перешла на латиницу). Разобраться в ситуации сложно даже тем, кто внутри нее находится, потому зафиксируем то, что понятно сейчас:

1. В Казахстане произошёл переворот. Он оказался не межклановым, а межродовым, произошедшем в рамках одного Старшего, Назарбаевского клана.

Токаев, представитель бедного рода Старшего клана, фактически оттеснил богатый род, возглавляемый Назарбаевым. Сообщение о задержании племянника Назарбаева, первого зампреда КНБ Самата Абиша, хоть и опровергаемое официальными источниками, - свидетельство удаления правящего рода от власти.

2. Токаев, считавшийся аватаром Назарбаева и зицпредседателем, продемонстрировал самостоятельность и взял власть. Он совершив свержение Назарбаева, казавшееся невозможным. Свидетельство тому – государственные СМИ, переставшие именовать столицу страны Нурсултан (была названа в честь Назарбаева) и употребляющие просто слово "столица ".

3. Назарбаев настолько исчез из информационного поля, что многие засомневались, жив ли он. По одной из версий, у него сердечный приступ и он находится в больнице в Подмосковье. Но эта версия представляется сомнительной, специально подчёркивающей российскую значимость.

4. Казахстанские протесты стихийны и неорганизованы. Именно поэтому они переходят в вандализм, именно потому на их волне поднялся бандитизм. Если бы акции сопротивления были систематизированными, то требованием было бы не удешевление газа и прочая социалка, а национализация казахстанских предприятий, отданных иностранцам.

5. Протесты вспыхнули из-за того, что иностранные предприятия узурпировали казахстанскую экономику, не заботясь о гражданах страны. Сопротивление идет в регионах, где экономикой заправляют иностранцы. И газовый бунт - это расплата за статус сырьевой колонии.

Сейчас 75% казахстанского рынка нефтедобычи - в руках зарубежных компаний. На месторождении Тенгиз на Каспии национальный оператор «КазМунайГаз» имеет 20%, Chevron и ExxonMobil, СП «ЛукАрко» (США) – 80%.

На месторождении Кашаган на Каспии «КазМунайГаз» имеет 16,88%, Eni (Италия) – 16,81%, ExxonMobil (США) – 16,81%, Shell (Великобритания) – 16,81%, Total (Франция) – 16,81%, CNPC (Китай) – 8,33%, Inpex (Япония) – 7,56%.

На месторождении Карачаганак в Западно-Казахстанской области «КазМунайГаз» имеет всего 10%, Eni (Италия) – 29,25%, Shell (Великобритания) – 29,25%, Chevron (США) – 18%.

При этом заппдные компании не платят ренту, а разрабатываемые ими месторождения к 2030 году будут безжалостно исчерпаны.

Аналогичная ситуация в атомной и горнодобывающей (редкоземельные элементы) отраслях, контролируемых американско-канадскими (KAP, Cameco, Brush Wellman, AIX, Aurora minerals Group), японскими (Marubeni corp) и прочими зарубежными корпорациями, получившими «лицензию» от властного клана.

От их присутствия гражданам Казахстана жить легче не стало – их зарплаты мизерны. Фактически иностранные компании ￼ввергли страну в нищету.

Сейчас в Казахстане более 2500 иностранных юридических лиц, контролирующих 60% экономики страны. Их политика и ранее приводила к массовым восстаниям в зоне их действия - Жанаозен, Мангыстау, Атырау в 2004-2011 , Атырау, Актобе- 2016 и другим, практически незамеченным мировым сообществом.

6. Подъем национальной протестной волны связан и с тем, что в Казахстане активно действуют 22 000 НПО, финансируемых Западом. По имеющимся оценкам, ЕС и США влили в Казахстан 53 млрд. долларов.

Кроме того, усилилось и китайское влияние. Китай реализует в Казахстане 52 промышленных проекта на 24 млрд долларов. Еще 9,5 млрд. долларов - госдолг Казахстана Китаю.

То есть на волне протестов в Казахстане сейчас происходит столкновение западного и восточного влияния.

7. ОДКБ и Россия моментально согласились на введение военного контингента в Казахстан, хотя он и не подвергся внешней агрессии. Чтобы облегчить ОДКБ задачу, Токаев заявил, что в Казахстане активизировались террористы, прибывшие из-за рубежа.

Российские, киргизские и армянские военные сейчас ведут стрельбу на казахстанских улицах. Таким образом Россия надеется удержать регион в сфере своего влияния и не потерять вместе с Казахстаном перспективу воссоздания СНГ как newСССР.

Но учитывая плотность интересов Европы, США и Китая на казахстанской территории, у России мало шансов. Токаев может удержаться на её штыках, но плоды пожинать будут не в Москве.

При этом Россия сохраняет обиду на Назарбаева за отказ стать частью "русского мира", за переход с кириллицы на латиницу и за плотные связи с Британией и Китаем.

Сами этнические русские, живущие в Казахстане, протесты не поддерживают. В районах их компактного проживания волны восстания нет.

8. В конфликт пытаются вмешать Украину, на территории которой проживают казахстанские оппозиционеры. Один из них, Аблязов, организовал в Киеве штаб казахстанского сопротивления. Его коллеги Тлеулиев и Насипбеков из Демократического выбора Казахстана заявили, что в Киеве им мешает работать СБУ. Это явное намерение напомнить о себе, но на территории Казахстана его вряд ли услышат.

Со своей стороны Украина надеется, что внимание России будет отвлечено на Казахстан. И её военный контингент, сосредотенный у украинской границы, перебросят на другую задачу.

К сожалению, так Киеву не повезёт. Три борта с "миротворцами", направленные Россией в Казахстан, не избавят Украину от российского военного присутствия.

При этом социальные протесты в Казахстане и межродовые и межклановые переделы - абсолютно не майдан, изначально быаший идеологическим.

9. Передел власти в Казахстане начался в рамках Старшего клана, из которого вычищают родню Назарбаева. Затем к переделу подключится Южный, Туркестанский клан. Всего в стране действуют три основных клана плюс мелкие региональные.

Сбываются предсказания Назарбаева: когда он уйдёт (в данном случае – его уйдут). страна погрязнет в межклановой борьбе. Её спровоцировало обогащение основного клана, передача ресурсов страны в иностранные руки и вследствие этого – антисоциальная политика государства.

10. Неидеологический протест дал шанс кланам, конкурирующим с Назарбаевским, совершить рывок ко власти.

Новые возможности открылись и для Китая, который безусловно и максимально расширит свое и снизит западное присутствие на территории Казахстана.