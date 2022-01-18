Опыт «цветных революций» - что пошло не так в Казахстане Эдуард Полетаев

2022-01-18 11:09 259

Пока в стране люди осознают масштабы январской трагедии и переживают посттравматический синдром, оказалось, что насилие укротилось дорогой ценой. Согласно озвученным в конце прошлой неделе данным Генпрокуратуры РК, в период чрезвычайного положения в морги страны доставлено 225 погибших. Часть из них – вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка. В числе погибших 19 полицейских и военных. К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане, погибшие в том числе и от шальных пуль. Установлено 4 578 потерпевших, из них 4 353 были ранены, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств. Расследуется 546 уголовных дел, в том числе по актам терроризма – 44, по массовым беспорядкам – 34, по убийствам – 15. И все эти цифры наверняка увеличатся.

В соответствии со статьей 32 Конституции, граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Пользование этим правом может ограничиваться законом в интересах государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц.

Как оказалось, не все демонстранты выражали протест в соответствии с конституционными требованиями о «мирном» характере собраний граждан. Только в Алматы, по данным комендатуры города, с начала антитеррористической операции задержано почти 2,8 тысяч участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Правозащитники и общественники призывают, чтобы результаты уголовных расследований и судебных процессов были основаны на принципах закона. Международные стандарты защиты прав человека предусматривают, что все заявления о предполагаемых нарушениях со стороны силовых структур должны быть подкреплены подходящими доказательствами, а при их оценке применяться принцип «доказательства выше разумного сомнения».

Мирные митинги в стране начинались и кое-где прошли мирно, но, к сожалению, людям пришлось убедиться, что далеко не все участники протестных мероприятий были нацелены на обсуждение насущных вопросов, демонстрируя деструктивную активность, агрессивность и нетерпимость.

Исходя из опыта так называемых «цветных революций», которые начинались под мирными лозунгами, а заканчивались поджогами, погромами, расправами с оппонентами, свержением законных правительств важно подчеркнуть, что декларируемые протестующими цели и задачи могут быть всего лишь «ширмой», скрывающей намерения организаторов массовых волнений и оппозиционных настроений. По словам начальника департамента полиции Алматы Каната Таймерденова, после мирных митингующих в город вошли специально подготовленные боевики, террористы. «Нападения осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием, методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых и раненых, а забирали их с собой», - сказал он. Разумеется, такие участники протестных акций вряд ли заранее сообщат о своей готовности в любой момент перейти к насилию.

Не вызывает вопросов, что наиболее «брутальные» акции протеста всегда привлекали и продолжают привлекать к себе людей с уголовным прошлым, дезадаптированных, которым «нравится» атмосфера анархии, насилия, противоборства, причем, они как бы мстят государству, «становясь над законом». В то же время определенное число криминальных личностей «вливаются» в протестное движение совершено искренне, разделяя выдвинутые демонстрантами требования о социальной справедливости, однако, реагируя на ситуацию в соответствии со своими жизненными стереотипами, зачастую противоправными (разбой, грабежи, нападения на силовиков).

Официальные источники утверждают, что взятие штурмом зданий силовых структур осуществлялись силами профессионально подготовленных террористов при наличии четкого плана (захват семи оружейных магазинов и т. д.), нападения длились несколько часов, и значительную их часть удалось отразить силами полицейского состава. Правда, здание акимата было легко захвачено, но тогда силовики не применяли болевое оружие, опасаясь многочисленных жертв.

Важной частью подготовленного плана можно назвать потери среди мирного населения. Беспорядочный огонь на улицах города, убийство случайных прохожих, посетителей магазинов и водителей, отказывавшихся отдавать свой транспорт, - эти акты насилия ранее были опробованы во время некоторых зарубежных терактов с целью посеять страх среди жителей города и страны, продемонстрировать «трагические картинки» о зверствах со стороны силовиков (в том числе с этой целью террористы переодевались в их форму).

Понятно, что обсуждение столь тяжелых для страны и народа событий оказалось широким и привлекло больше внимания, чем обсуждение протестов, если бы они закончились мирно. Хочется надеяться, что вся система власти и ее представители на всех уровнях извлекли из событий уроки, и будет серьезный разбор полетов, а расследование осуществляться открыто и справедливо. Только законные действия в расследовании преступлений обеспечат доверие общества.

Однако для сегодняшней ситуации все еще характерны элементы информационной войны дискурсов, интерпретаций произошедших и происходящих событий. Порой дискурсы характеризуются избыточным вниманием к одним информационным поводам и недостаточным - к другим. Также в наличии много транслируемых ярко выраженных эмоций, хотя стоит отметить, что при всей важности интернета и новых информационных технологий нельзя не учитывать, что получаемая благодаря им часть информации может быть не всегда достоверна и объективна.

Одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед Казахстаном - необходимость преодолеть напряженность и добиться сближения интересов граждан. Речь идет, с одной стороны, о создании реальных условий для дальнейшего успешного развития страны, а с другой - применении мер наказания к людям, нарушившим требования, сформулированные в принятых государством правовых актах. И в этом отношении важнейшим мирным инструментом разрешения спорных и конфликтных ситуаций является диалог при отрицании насилия и беззаконности.