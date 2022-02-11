Ростовщики и реформаторы Дмитрий Джангиров

2022-02-11 09:05 148

Украинская власть и ее верные боты любят рассказывать о том, как Украину поддерживает весь мир, а в это же время отечественные реформаторы развивают украинскую экономику, особенно – инфраструктуру.

Давайте рассмотрим оба кейса, тем более, что параллельно они выглядят особо пикантно.

МИРОТВОРЦЫ-РОСТОВЩИКИ

В числе первых на путь «коммерческого миротворчества» встала Великобритания, продавшая нам сначала ледокол, затем – военные корабли. Далеко не новые, «зато» – в кредит.

Но, вот грянула «эскалация» и Британия расщедрилась на серьезный кредит в 1,7 млрд. фунтов, выделенных на «укрепление ВМС Украины» под 2,6% годовых. Пока, вроде бы все нормально.

Но, из этой суммы почти 700 млн. фунтов выделяется на закупку противокорабельных ракет для катеров (как новых, так и старых).

И здесь начинается самое интересное. Дело в том, что на сегодняшний момент у Лондона нет соответствующих противокорабельных ракет, – они находятся в стадии разработки. Т.е., Киев, берет в долг у Лондона деньги для того, чтобы … профинансировать разработку британских ракет морского пуска. А потом – стать их первыми покупателями. Вы только вдумайтесь в красоту схемы…

Не менее эффективным в процессе «миротворчества» оказался президент Турции Реджеп Тайип ЭРДОГАН, буквально навязывавший обеим сторонам встречу ЗЕЛЕНСКОГО и ПУТИНА в Анкаре и осуждавший нагнетание Западом информационной волны вокруг «российского вторжения». Он подписал в Киеве Соглашение о Зоне Свободной Торговли, безусловно выгодное Турции. Остряки его уже назвали «паритетным»: «Турция продает нам беспилотники, а мы – в обмен! – покупаем у них продукцию АПК». Добивая отечественных аграриев.

Последний аналогичный случай продемонстрировал визит президента Франции Эммануэля МАКРОНА. С чем он приехал к ЗЕЛЕНСКОМУ от ПУТИНА – так никто и не понял, зато уехал он из Киева с контрактом на закупку Украиной французских электровозов (на французский же кредит, разумеется!), от которых ранее уже отказалась Аргентина.

При этом мне уже приходилось писать о том, что обслуживание электровозов контрактом не предусмотрено, а это – за время эксплуатации – суммы, сопоставимые со стоимостью.

РЕФОРМАТОРЫ-МАРОДЕРЫ

На тему «Большой стройки» не высказывался только ленивый, в том числе и автор этих строк. Но, наши «реформаторы» продолжают развивать горизонты инфраструктурных «преобразований» и вот уже объявлен проект «Новая Украинская железная дорога» на АТ «Укрзалізниця». Ну, понятно, -- на миллиарды бюджетных гривен.

А вот на вопрос – что самое важное в спальном вагоне? — человек, далекий от реформаторского круга, вряд ли даст правильный ответ. Конечно же – спальный вагон!

– Почему?? – Потому что в них можно закупить сейфы для ценных вещей пассажиров. Причем, – в каждое купе!

– А что, так уж велик «навар» от этих маленьких сейфиков?! – Конечно, если их закупать по 11 316 грн. (оптовая цена!) при том, что в «Эпицентре» они в 3,5 раза дешевле – 3187 грн. (розничная цена!). Вот такие вот они – инфраструктурные реформы!

Как говорится, познакомившись с украинскими "реформаторами" начал с теплотой относится к "зарубежным миротворцам".

Источник ФБ