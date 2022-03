Бек-офіс режиму Путина треба знищити Сергій Ніжинський

За повідомлення членів Міжнародної Асоціації прокурорів та деяких джерел, зволікання допомоги Україні та її громадянам з питань евакуації, медичної допомоги, розгортанні штабів блокується зсередини штаб-квартири ООН та ОБСЄ у Відні та Женеві.

Велика кількість росіян на керівних посадах в цих організаціях, зокрема у ВСІХ майже HR департаментах та у Департаментах Безпеки створює повністю бек-офіс для режиму Путіна.

Більше того, є ряд місій Євросоюзу в Україні, які не закривають свій мандат, однак звільняють українців достроково, залишаючи міжнародний персонал на робочих місцях, що є грубим порушенням Міжнародної Конвенції праці.

Як член Міжнародної та Української Асоціації прокурорів прошу компетентні органи направити відповідні запити в ООН, ЕС та ОБСЄ для підтвердження чи спростування даної інформації.

Окремо просимо проінформувати публічно щодо кількості росіян в цих організаціях та кількості займаних керівних посад.

