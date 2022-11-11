Що робити з російськими активами Сергій Ніжинський

2022-11-11 10:43 259

Що робити із російськими активами, розміщеними в Європі і чому ЄС їх не квапиться передавати?

Думаю не секрет, що кожна країна Євросоюзу думає про власну економіку, має консервативну банківську систему та зосереджена на вирішенні потреб власних громадян.

Однак, яке повинно б бути цільове використання коштів та активів російських олігархів та бізнесменів , які розміщенні в банківських та фінансових установах у Відні, Римі, Мілані, Швейцарії, Брюселі та інших містах?

По-перше, потрібно як мінімум з української сторони (МЗС, посольство, вру, кму) ініціювати з Урядом країн ЄС їх арешт! Чого і досі не зроблено.

По-друге, як я вже коментував раніше, синхронізувати списки даних осіб МЗС із правоохоронними органами як персон «non grata” та передати країнам ЄС для їх визнання, підписавши відповідні меморандуми.

Це дасть можливість позбавити осіб РФ посвідок на проживання та унеможливить навіть подання документів на тимчасовий захист.

По-третє, надати краіні ЄС, де знаходитимуться активи, чіткий план використання цих коштів, адже через корупцію країни будуть боятись передавати кошти, знаючи як у нас змінюється все швидко, наприклад:

Крок 1:

Реабілітація.Оплата лікування наших воїнів (лицьової хірургії та фінансування реабілітаційних центрів і тільки в Україні!) Нам не потрібно за мільйони доларів вивозити одну людину в Ізраїль, коли український лікар на своїй землі проведе за ці кошти 50 операцій, а не одну.

Крок 2:

Економіка. Під час наповнення бюджету коштами, важливим для підтримки діяльності бізнесу складатиме валютна виручка, зокрема для операцій Малого та Середнього бізнесу, який по 10 днів чекає підтвердження в українських банках походження коштів по ЗЕД договорам….

Не потрібно завозити мінеральну воду з Португалії як гуманітарну допомогу та витрачати 7000 евро за перевезення одного траку , а потрібно арештовані активи з Португалії направити на торгові операції з Україною.

Якщо є «Х» мільйонів активів і держава ЄС купує агро продукти,наприклад, то нехай купує українські продукти, а розрахунки робить у цьому банку ЕС, не платячи комісію взагалі.

Арештовані кошти в іноземному банку будуть приносити депозит/комісію, які б могли піти на погашення валютних операцій з українським бізнесом, щоб ще більше стимулювало бізнесменів ЄС працювати з Україною.

Ми патріоти українських банків, але бізнес довіряє швидкості.

Якщо для закупки товару потрібні оборотні кошти як українському так і європейському бізнесмену-то ці кошти також можуть бути використаними для закупки товарів, перевезення і т.д.

Крок 3:

Пенсії та соціальні виплати.

Чи всі військові отримають 100 тис. грн.за даним курсом валют та чи будуть кошти в України після війни, нараховування пенсій та інших субсидій для військових, учасників бойових дій, пенсіонерів, молодим сім’ям, особам з інвалідністю, багатодітним чи патронатним сім’ям????

Думаю точно не вистачить коштів, тому вже є потреба у євро-валюті зафіксувати суму та заморозити їх на ЄС рахунках виключно для цих виплат та встановити кримінальну відповідальність за зміну цільового призначення.

Таким чином, ніхто не буде скаржиться на казначейство, банки та курс валют, експортно-кредитне агенство, якому не під силу всіх прокредитувати в бізнесі.

Дуже сподіваюсь, що дані пропозиції будуть розглянуті та прийняті до уваги, адже часу немає, душа болить, а активи лежать без діла, в той час коли гривня падає, а ми «відбудовуємо» місця, де продовжуються військові дії.

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