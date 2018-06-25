Политика В Украину прибудет российский омбудсмен Москалькова

2018-06-25 20:30 306

 

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отправится в Украину. Об этом сообщили на официальном сайте омбудсмена.

"В соответствии с договоренностями между президентом Российской Федерации В. В. Путиным и президентом Украины П. А. Порошенко, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москалькова 26 июня с.г. планирует посетить осужденного М. Е. Одинцова, содержащегося в СИЗО г. Киева, входящего в состав списков, выработанных и переданных друг другу уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой и уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Л. Л. Денисовой", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что Москалькова собирается встретиться с российскими моряками с судна "Норд", находятся в Украине.

Стоит отметить, что целью мониторингового визита является всесторонняя оценка соблюдения прав граждан, в том числе условий и порядка их содержания под стражей.

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