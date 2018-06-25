Политика Адвокат считает, что заставить Путина отпустить Сенцова может Эрдоган

2018-06-25 21:30 276

Если бы президент Турции Реджеп Эрдоган попросил российского президента Владимира Путина отпустить украинского политзаключенного Олега Сенцова, тот бы выполнил просьбу, считает адвокат украинца Дмитрий Динзе.

Попросить президента РФ Владимира Путина помиловать украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова мог бы президент Турции Реджеп Эрдоган, считает адвокат украинца Дмитрий Динзе. Об этом он сказал в комментарии "Крым.Реалии" 25 июня.

"Я знаю такого человека, который определенным образом нажал бы или попросил, и Путин бы выполнил. Это президент Турции... Именно к нему прислушивается Владимир Владимирович", – сказал Динзе.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.

20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова. В СЕ уточнили, что Ягланд обратится по этому поводу к президенту России Владимиру Путину 25 июня.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным". Сам режиссер заявил, что не будет просить Путина о помиловании.

21 июня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе сообщила, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограммов, но прекращать голодовку отказывается.

Сегодня Денисовой отказали в видеосвязи с Сенцовым.

Турецкие власти участвовали в процессе освобождения заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. 12 июня президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Турцию призывал Эрдогана способствовать освобождению задержанных или осужденных в РФ украинцев. 18 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Эрдоган обещал помочь освободить украинских политических заключенных в РФ.