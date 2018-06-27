Политика Турчинов анонсировал распродажу в частные руки оборонных предприятий Украины

2018-06-27 10:43 282

Секретарь Совбеза страны Александр Турчинов анонсировал законопроект о снятии ограничений на приватизацию оборонных предприятий и возможности инвестиций в них. Об этом сообщается на сайте СНБО.

"Мы проводим активную работу и с Кабинетом министров, и с Верховной Радой, в частности с профильным комитетом, чтобы на законодательном уровне снять любые ограничения по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестированию, в том числе привлечению зарубежных инвестиций в эти предприятия, что на сегодняшний день жестко ограничивает украинское законодательство", - заявил секретарь СНБО.

Турчинов также подчеркнул, что либерализация внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний-производителей вооружения не ослабит надежный экспортный контроль и обязательств, который взяла на себя Украина.

Напомним, ранее указом президента было введено в действие решение СНБО о либерализации внешне-экономической деятельности украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Теперь Минобороны сможет покупать оружие за рубежом напрямую.

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