Политика Завтра вступит в силу закон № 2470 о создании Высшего антикоррупционного суда

2018-06-27 14:42 111

Сегодня в "Голосе Украины" опубликован закон № 2470-VIII о создании Высшего антикоррупционного суда.

Так, уже завтра документ вступит в силу. Он содержит две статьи. Первая из них - "Образовать Высший антикоррупционный суд".

Согласно второй, местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются законом "О Высшем антикоррупционном суде".

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Документ предусматривает создание суда, который будет рассматривать дела, подследственные НАБУ.

Суд сможет начать работу, когда назначат как минимум 35 судей. Отбор судей будет проводить ВККС с помощью Общественного совета международных экспертов.Такими экспертами могут стать как иностранцы, так и граждане Украины. ВККС и международные эксперты на совместном заседании смогут принять решение о том, что кандидат не имеет права занимать должность судьи в Антикоррупционном суде.

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