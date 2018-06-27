Курьезы фото Неудачная реставрация: скульптура святого Георгия XVI века стала посмешищем

2018-06-29 19:29 156

В испанской провинции Наварра грандозный скандал. В церкви городка Эстелья прошла неудачная реставрация деревянной скульптуры святого Георгия, которая датируется XVI веком.

Вместо привлечения для такой тщательной работы эксперта, священники пригласили учителя рисования местной школы. Его работа обернулась провалом.

В итоге в Сети новую внешность средневекового рыцаря сравнивают с персонажем диснеевских анимаций.

Разочарованы результатом и местные чиновники. Последние отмечают, что руководство храма было обязано уведомить местную администрацию о своих планах. Однако никаких сообщений об этом не поступало.

"Городской совет не знал о планах церкви. Судя по всему, были использованы гипс и неправильная краска — вполне возможно, оригинальные слои теперь испорчены. Это работа, которую должен был выполнять эксперт", — заявил мэр Эстельи Колдо Леоз.

Градоначальник добавил, что данный пример лишний раз показывает, что церковь наделена слишком большими полномочиям касательно распоряжения культурным наследием страны. Инцидент заставил чиновников задуматься о том, чтобы передать контроль над ними в руки городских советов.

 

Еще по теме

Каталонская Барселона досрочно забрала главный трофей чемпионата Испании

2018-04-30 13:44 3191

Карлес Пучдемон отказался снова возглавить Каталонию, скрывается в Бельгии

2018-03-02 14:16 3552

Досрочные выборы в Каталонии: кто и как получил абсолютное большинство в парламенте

2017-12-22 11:14 4458

Реванш Пучдемона: Назло Мадриду на выборах в Каталонии победили сторонники независимости

2017-12-22 09:11 3895

Еще новости в разделе "Курьезы"

фото Неудачная реставрация: скульптура святого Георгия XVI века стала посмешищем

2018-06-29 19:29 156

фото Секс-робота Саманту научили отказывать в интимной близости грубиянам

2018-06-22 22:12 4026

"Мне было некомфортно", - водитель Uber пояснил, почему высадил целующихся девушек

2018-06-22 14:43 3687

Трамп в бешенстве швырнул в Меркель несколько конфет на саммите G7

2018-06-21 18:30 3296
Все статьи раздела "Курьезы"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

фото Неудачная реставрация: скульптура святого Георгия XVI века стала посмешищем 2018-06-29 19:29 156
фото Секс-робота Саманту научили отказывать в интимной близости грубиянам 2018-06-22 22:12 4026
"Мне было некомфортно", - водитель Uber пояснил, почему высадил целующихся девушек 2018-06-22 14:43 3687
Трамп в бешенстве швырнул в Меркель несколько конфет на саммите G7 2018-06-21 18:30 3296

Лента

21:34 Все обновления Instagram: появятся функция видеозвонка и тематические каналы
20:31 Как избежать лишнего веса - ученые выяснили, кто и когда уязвим к полноте
фото 19:29 Неудачная реставрация: скульптура святого Георгия XVI века стала посмешищем
18:31 Стало точно известно, когда начнется резкое падение цен на электромобили
17:28 Грузия закрыла воздушное пространство для сирийских авиакомпаний
16:27 Дерзкое величие: Президент Ирана грозится поставить США на колени
фото 15:46 На границе с Польшей поймали сутенера, продающего девушек в сексуальное рабство
15:14 В США умер автор сценария культового сериала "Star Trek" и фильма "Я робот"
14:45 Порошенко нашел новый способ усилить давление ЕС и США на Кремль
14:13 На Почтовой площади в Киеве заметили лидера Rammstein Тилля Линдеманна