Курьезы фото Неудачная реставрация: скульптура святого Георгия XVI века стала посмешищем

2018-06-29 19:29 156

В испанской провинции Наварра грандозный скандал. В церкви городка Эстелья прошла неудачная реставрация деревянной скульптуры святого Георгия, которая датируется XVI веком.

Вместо привлечения для такой тщательной работы эксперта, священники пригласили учителя рисования местной школы. Его работа обернулась провалом.

В итоге в Сети новую внешность средневекового рыцаря сравнивают с персонажем диснеевских анимаций.

Разочарованы результатом и местные чиновники. Последние отмечают, что руководство храма было обязано уведомить местную администрацию о своих планах. Однако никаких сообщений об этом не поступало.

"Городской совет не знал о планах церкви. Судя по всему, были использованы гипс и неправильная краска — вполне возможно, оригинальные слои теперь испорчены. Это работа, которую должен был выполнять эксперт", — заявил мэр Эстельи Колдо Леоз.

Градоначальник добавил, что данный пример лишний раз показывает, что церковь наделена слишком большими полномочиям касательно распоряжения культурным наследием страны. Инцидент заставил чиновников задуматься о том, чтобы передать контроль над ними в руки городских советов.