Политика В куполе Рады появилась огромная дыра, очевидцы показали, что происходит

2018-06-27 17:00 414

Сегодня, 27 июня, рабочие начали ремонтировать стеклянный купол здания Верховной Рады. Строители планируют отремонтировать металлоконструкции купола и шпиль, где нужно заменить металлическое покрытие. Кроме этого, заменят стекло, покрывающее купол.

Следующий шаг — ремонт лестницы, которую используют для обслуживания купола. Работы должны завершить до начала парламентских заседаний, то есть до конца августа.

Напомним, по словам чиновников, стоимость ремонтных работ составит примерно 7,5 млн гривен.

Отметим, конструкции купола ВР состоят из металла и стекла. Диаметр плафона составляет 16 метров, толщина стекла — минимум сантиметр, а высота конструкции достигает почти 10 метров. Над головой нардепов находится до пятнадцати тонн стекла и металла.