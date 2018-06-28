Украина На Донбассе убрали многие блокпосты и увеличили полицейское присутствие

2018-06-28 10:41 237

В Донецкой области продолжается масштабное переоборудование всех блокпостов. Значительно уменьшено количество блокпостов и увеличено число мобильных постов. Это позволило увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

"С целью усиления контроля за перевозками и комфортного прохождения проверки гражданам, правоохранителями начато переоборудование всех стоп-контролей. На сегодня полностью переснащено четыре блокпоста. Остальные планируется обустроить в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе полиции после встречи главы Нацполиции Сергея Князева с командующим ООС Сергеем Наевым.

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"Необходимы совместные усилия всех сил, задействованных в ООС, чтобы блокировать каналы трафика нелегального оружия в мирные области. Со своей стороны полиция продолжит внедрение современных технических решений", - заявил Князев.

Реформирование системы блокпостов в Донецкой и Луганской областях стало первым этапом совершенствования этой работы.