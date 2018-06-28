Политика С 1 июля на всей территории Донбасса начнет действовать новый режим тишины

2018-06-28 09:11 156

Представители Трехсторонней контактной группы на заседании в Минске договорились о перемирии с 1 июля 2018 года в связи с началом жатвы. 

"В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, начиная с 1 июля 2018 по киевскому времени", - сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

По ее словам, стороны подтвердили свою приверженность выполнению минских договоренностей. 

Украина настаивала на выполнении блока вопроса минских соглашений в период режима прекращения огня.

Речь шла о прекращении применения оружия относительно СММ ОБСЕ и предоставлении патрульным гарантий безопасности, прежде всего со стороны России; о возвращении незаконных вооруженных формирований (НВФ) к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года; об обеспечении мониторинга и верификации регионов вблизи н.п. Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово, где не должно быть тяжелого вооружения и военной техники; об отводе тяжелого вооружения; о постоянном мониторинге СММ ОБСЕ вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы; о постоянном доступе миссии ко всей территории Украины.

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