Украина КАРТА Число обстрелов на Донбассе растет, погибли трое солдат, есть раненные

2018-06-28 12:14 174

За минувшие сутки террористы Донбасса 32 раза обстреливали позиции ВСУ, четыре раза открывали огонь из тяжелого вооружения.

В результате боев трое украинских военных погибли, еще трое получили ранения.

"В течение прошлых суток, 27 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой... Российские оккупационные войска 32 раза прибегли к прицельному огню по нашим позициям, 4 из которых – из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу... Вследствие активных боевых действий трое наших защитников погибли и трое ранены", - сообщает штаб ООС в Facebook.

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Так, на луганском направлении ночью неспокойно было в районе населенного пункта Крымское. Там противник вел огонь по позициям ВСУ из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А в районе населенного пункта Станица Луганская совершил очередную провокацию, применив стрелковое оружие.

На донецком направлении, по информации штаба ООС, боевики активизировали боевые действия и применяли по позициям ВСУ преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных направлениях зафиксирован огонь из вооружения БМП. Под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки, Пивденного, Опытного и Новомихайловки.

"За прошедшие сутки наибольшему количества обстрелов подверглись защитники мариупольского направления. Здесь враг применял ствольную артиллерию калибра 122 мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты. Огневому воздействию подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово, Талаковка, Старогнатовка, Павлополь, Богдановка и Широкино", - указано в сообщении.

Также за прошедшие сутки враг цинично обстрелял из минометов калибра 82 мм город Зализное. В результате обстрела пострадали два гражданских лица.

"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск семь раз открывали огонь по нашим защитникам. На донецком направлении враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в районе населенного пункта Марьинка, а из РПГ и стрелкового оружия - в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Широкино и Гнутово, что на мариупольском направлении", - резюмируется в сообщении.

По данным разведки, за прошедшие сутки 10 боевиков были ликвидированы и 7 ранены.