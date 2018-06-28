Политика История Конституции: Шесть лет работы и скандалов, 15 проектов, тысячи правок

2018-06-28 13:15 114

Сегодня Украина отмечают День Конституции - один из самых важных праздников в истории страны. 28 июня стоит вспомнить о том, как принимался Основной закон Украины, чем примечателен и крайне важен для страны этот день.

Начнем с того, что День Конституции - единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции. Это статья 161: "День принятия Конституции Украины является государственным праздником - Днем Конституции Украины".

После провозглашения независимости Украины многие попытки принять Конституцию не увенчались успехом. Процесс годами тормозился из-за перманентных противостояний между тогдашним президентом Украины Леонидом Кравчуком и парламентом на фоне длительного социально-экономического кризиса в стране.

Работа над проектом Конституции Украины растянулась на шесть лет. Были предложены 15 проектов документа - от Конституционной комиссии, политических партий, ученых. Коммунисты предлагали сохранить название УССР, восстановить советскую форму правления, ограничить права президента и войти в новый Союз. Националисты были против этого и вдобавок настаивали на лишении Крыма статуса автономии. Соответственно, наиболее острые дискуссии велись вокруг вопросов распределения полномочий между ветвями власти, государственной символики, частной собственности, статуса Республики Крым и русского языка.

В 1995 году второй президент Украины Леонид Кучма и Верховная Рада подписали Конституционный договор, в котором обсуждались ключевые принципы распределения власти в стране до принятия Основного закона. Затем, уже в 1996 году, по этому поводу была создана специальная парламентская комиссия под руководством депутата Михаила Сироты, которого считают одним из "отцов" Конституции.

Активный период работы над последней версией документа занял три месяца: в марте его вынесли на обсуждение Конституционной комиссии и рекомендовали к рассмотрению Верховной Радой, в апреле включили в повестку дня заседаний и спустя два месяца после этого приняли в первом чтении. При подготовке ко второму чтению, которое должно было состояться через две недели, в документ внесли около 6 тыс. поправок.

Все это время комиссия работала над проектом без выходных, с 9 утра и до 10 вечера.

Рассмотрение проекта Конституции во втором чтении началось в Верховной Раде 27 июня. Тогдашний спикер парламента Александр Мороз опасался, что больше не сможет собрать депутатов, поэтому перед началом заседания объявил, что работа над принятием документа продлится до тех пор, пока он не будет принят.

Депутаты учли замечания президента Украины, а также поддержали все спорные статьи проекта - о государственных символах Украины, о государственном украинском языке, о праве частной собственности.

Помимо этого, в Конституции были закреплены правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальная целостность.

Так, спустя 24 часа, 28 июня в 9:20, народные депутаты приняли Конституцию Украины 315 голосами "за". При этом 36 депутатов проголосовали против, 12 – воздержались и еще 30 - не голосовали вовсе.

Стоит отметить, что президент Украины Леонид Кучма не присутствовал на судьбоносном заседании парламента, однако за несколько минут до окончательного принятия депутатами Конституции пришел в сессионный зал. Его прибытие парламентарии поприветствовали аплодисментами.

В своем коротком выступлении глава государства назвал принятие Конституции историческим событием. И она была введена в действие в ту же минуту. В зале парламента впервые прозвучал утвержденный документом гимн, народные депутаты торжественно внесли сине-желтый государственный флаг…

Основной документ страны мог быть так и не принят, поскольку накануне судьбоносного заседания президент Украины Леонид Кучма объявил всеукраинский референдум, на который вынес проект новой Конституции Украины, одобренный Конституционной комиссией (президентской) 20 марта 1996 и не принятый ранее Верховной Радой Украины. Однако после принятия Конституции 28 июня этот указ был отменен.