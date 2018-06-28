Политика В ПАСЕ поддержали резолюцию об украинских политзаключенных

2018-06-28 17:30 108

 

Парламентская Ассамблея Совета Европы поддержала проект резолюции касательно украинских политических заключенных, которые содержатся на территории Российской Федерации и в аннексированном Крыму. Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"Резолюция ПАСЕ по украинским политическим заключенным в РФ и Крыма принято! 77 за! России снова указали на ее преступления. Спасибо докладчику Emanuelis Zingeris за прекрасную работу! Украинская делегация - молодцы", - говорится в сообщении.

В проекте резолюции указано, что Российская Федерация обязана обеспечить соблюдение прав украинских заключенных до момента их освобождения. Также в Парламентской Ассамблее Совета Европы призвали украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Владимира Балуха отказаться от голодовки.

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