Политика Крым оставить России: стало известно о готовности Трампа к компромиссу с Путиным

2018-06-28 21:00 564

 

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия в состав G8 возможна благодаря "компромиссам" без возврата Украине оккупированного Крыма.

По его словам, американский президент Дональд Трамп рассматривает этот вопрос как неизбежный. Такое заявление Помпео сделал после возвращения советника главы Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона из Москвы, где прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным касательно предстоящего саммита. Об этом сообщает AP.

По словам госсекретаря, позиция Штатов по отношению к аннексии Россией Крыма в 2014 году не изменилась. Это и привело к ее устранению из G8. При этом, Трамп убежден в улучшении связей с РФ.

"Президент глубоко убежден, что участие России в этих важных геостратегических беседах неизбежно. Он с нетерпением ждет возможности найти те немногие места, где у нас могут быть продуктивные беседы, которые приведут к улучшениям для двух стран. Президент надеется, что мы сможем снизить накал, риск для Америки и найти несколько мест, где мы можем получить хороший результат для Украины", - добавил Помпео.

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