Политика Порошенко нашел новый способ усилить давление ЕС и США на Кремль

2018-06-29 14:45 240

Петр Порошенко призвал мировое сообщество отреагировать на украинских политзаключенных в России, как на отравление в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Соответствующее обращение президент Украины написал на своей странице в Facebook, поблагодарив мировое сообщество за сплоченность вокруг вопроса украинских политзаключенных в России.

"На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и высказывания обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных действий в ответ наподобие масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери", - написал он.

Напомним, уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова официально обратилась к пресс-секретарю президента РФ Пескову и к замадминистрации президента Антону Вайно по поводу посещения ею украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются на территории России. Ранее Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение хозяину Кремля о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова.

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