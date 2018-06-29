Политика Арестович: Россия окружает Украину войсками и отжимает Азовское море

2018-06-30 11:30 174

 

Россия планомерно пытается «отжать» у Украины Азовское море и перекрыть движение торговых судов, которые направляются в Мариуполь и Бердянск.

Об этом «Апострофу» рассказал военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

«У россиян есть совершенно реальные шансы сделать Азовское море своим внутренним, этого они и добиваются. Они хотят закрыть его для всех. Они захватили Крым, теперь они примерно тем же макаром, что и Крым, захватывают Азовское море, только медленнее», — считает эксперт.
По его словам, Украине сейчас нет чем ответить на действия России. Но данную ситуацию можно подать в виде военной агрессии против Украины, о чем нужно говорить на предстоящем саммите НАТО.

«Что хотят показать Альянсу русские? Что они будут сражаться за Украину всеми доступными средствами. Европейцы явно не готовы с ними воевать за Украину, поэтому они имеют в этом смысле психологический, дипломатический успех», — уверен Арестович.

При этом агрессия России в Азовском море могла начаться значительно раньше, но сейчас уже происходит полномасштабный «отжим».

«Если еще в центре Азовского моря или возле нашего побережья можно поплавать, то пройти через Керченский пролив – проблема. Отжали Крым, а теперь отжимают Азовское море, пакетом. Я вообще удивлен, что они так поздно начали. Я бы на их месте делал это сразу — в 2014 году. Но, как говорится, запрягают медленно, а едут быстро – запрягали четыре года, а сейчас поехали», — рассказал эксперт.

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