Политика Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Трамп

2018-06-30 13:30 219

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки 16 июля обсудят "целый ряд очень непростых вопросов".

Об этом 29 июня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Встречу многие ждут, предстоит очень серьезный разговор по очень непростым вопросам", - заявил он и добавил, что к саммиту в Хельсинки идет "серьезная подготовка".

Также Песков отметил, что на встрече с Трампом президент РФ "будет готов заявить о невмешательстве России в выборы в США, если тема будет поднята американской стороной".

"Если эта тема будет подниматься со стороны президента США, то, безусловно, российский президент будет готов еще раз повторить, что РФ не имела и не могла иметь никакого отношения к тому, вокруг чего разворачиваются такие инсинуации", - сообщил он.

"Президент Путин с самого начала говорил, что Россия заинтересована и готова развивать отношения и идти по пути нормализации отношений с США в той степени, в которой это готовы делать наши американские визави", - добавил Песков.

Ранее США и РФ подтвердили место и время проведения встречи лидеров стран: саммит состоится 16 июля в Хельсинки.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что встреча с Путиным будет "замечательной", а говоря о темах общения с Путиным, отметил: "Мир должен начать жить дружно".

Напомним, перед вылетом на саммит G7 президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира. В свою очередь европейские члены G7 убеждены, что это невозможно, пока не будет решен украинский вопрос.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил: он рассчитывает на то, что Трамп выполнит свое предвыборное обещание по улучшению российско-американских отношений.

В США расследуют возможное вмешательство РФ в президентские выборы в США 2016 году. Дело ведет бывший директор ФБР, спецпрокурор Роберт Мюллер, который, в частности, проверяет связи членов штаба Трампа с Россией.

Сам Трамп называет расследование Мюллера "охотой на ведьм" и заявляет об отсутствии сговора представителей его штаба с россиянами.

Путин в свою очередь заявлял в интервью телеканалу NBС, что в президентские выборы в США могли вмешаться украинцы, татары или евреи, но не Кремль.

Он также прокомментировал обвинение в адрес 13 граждан России и 3 российских компаний в попытке повлиять на результаты выборов в США, предъявленное спецпрокурором Робертом Мюллером.

"Что с того, что они россияне? С чего вы взяли, что российские власти, включая меня, дали кому-то разрешение на это (вмешательство)?...", - отметил Путин.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что расследование возможных связей штаба Трампа с Кремлем само должно стать предметом расследования.

Вместе с тем Минюст США передал Палате представителей США более тысячи новых секретных документов по делу о возможном вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.