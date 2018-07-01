Политика Саакашвили рассказал, когда вернется в Грузию

2018-07-01 13:30 339

 

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своих ближайших планах. Об этом сообщает RTVI.

Политик сообщил, что намерен приехать в Грузию до президентских выборов, которые состоятся этой осенью.

"Я вернусь, думаю, до президентских выборов этой осени, которые Иванишвили (нынешний президент Грузии - Прим.Ред.), я уверен, проиграет. Конечно, он будет их фальсифицировать, но это у него не пройдет", - отметил Саакашвили.

Он также добавил, что президент Украины Петр Порошенко "уговаривал" грузинскую власть забрать Саакашвили в тюрьму.

"Я вернусь в Грузию. Если бы они думали, что они меня смогут задержать и удержать, они бы давно уже меня забрали из Украины. Они не могут меня задержать, потому что у нас реально очень мощная поддержка", - подчеркнул Саакашвили.

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