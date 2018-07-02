Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит на текущей неделе - план работы

2018-07-03 08:10 126

На текущей пленарной неделе нардепам предстоит обновить состав Центризбиркома, переименовать несколько населенных пунктов, решить вопросы аграрной политики. Скандального законопроекта "Народного фронта" о блокировании информационных сайтов в повестке парламента нет.

Во вторник 3 июля депутаты завершат рассмотрение во втором чтении законопроекта о защите права детей на надлежащее содержание. Далее - еще два проекта из так называемого блока “чужих детей не бывает”.

Законопроекты о возобновлении кредитования и об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях также планируют рассмотреть во втором чтении.

Также на повестке дня вопрос информационной политики. Примечательно, что спорного и недемократичного законопроекта о внесудебном блокировании информационных сайтов там нет. Вместе с тем, блок содержит проект закона о рекламе с изображением участников боевых действий и волонтеров.

Народные избранники окончательно решат, разрешать ли продавать государственную недвижимость предприятий их работникам. В повторном первом чтении запланировано рассмотрение законопроекта о рынках капитала и организованных товарных рынках.

У депутатов будет возможность переименовать несколько населенных пунктов.

Кроме того, повестка содержит основной и альтернативные законопроекты о создании Нацбюро финбезопасности.

На среду 4 июля запланировали рассмотрение 10 ратификаций международных соглашений, в частности с Турцией - о взаимной защите инвестиций, со Швейцарией и Молдавией о реадмиссии лиц, а с Европейским инвестиционным банком - о финансовой сделке для модернизации “Укрзализныци”. Есть и несколько законопроектов в первом чтении.

На 15:00 запланировано проведение парламентских слушаний на тему: "Реализация в Украине международных документов по предотвращению антропогенных изменений климата".

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Четверг 5 июля Верховная Рада начнет с обновления состава Центральной избирательной комиссии и назначения судей Конституционного суда. Только потом народные избранники рассмотрят проект постановления о плане работы девятой сессии ВР - то есть своей работы осенью 2018 года.

Во втором чтении намерены рассмотреть законопроект о введении электронного документооборота в парламенте.

Планируется рассмотрение блока вопросов аграрной политики, в частности о маркировке органической продукции во втором чтении и об отмене действия законов о регулировании производства и продаже сахара.

Депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о программе преобразования объекта “Укрытие” в экологически безопасную систему. Также у депутатов будет возможность поддержать инициативу по созданию единой базы абонентов – потребителей природного газа.

План работы содержит несколько проектов постановлений об установлении границ районов в Донецкой и Луганской областях. В первом чтении запланировано рассмотрение законопроекта о внедрении идентификации и регистрации животных.

В пятницу 6 июля традиционно состоится Час вопросов к правительству.