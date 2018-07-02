Политика Геращенко назвала россиян, которых Украина готова обменять

2018-07-02 16:30 204

 

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко озвучила имена осужденных или арестованных в Украине российских граждан, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе.

Она зачитала журналистам в понедельник список из 23 человек, передает "Интерфакс-Украина".

"Я хочу озвучить фамилии тех граждан РФ (я имею на это соответствующее разрешение компетентных структур), кого мы готовы передать России для освобождения украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, наших ребят, которые удерживаются на оккупированном Донбассе", – сказала Геращенко.

Так, по ее словам, речь идет о таких россиянах: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Мефедов Евгений, Одинцов Максим, Седин Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

Геращенко отметила, что они или уже осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, за участие в военных действиях на Донбассе, или в их делах идут судебные процессы.

"Обращаюсь с призывом к Российской Федерации – заберите ваших, отдайте украинцев", – призвала первый вице-спикер парламента.

Ранее, 4 июня вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что Украина готова передать 23 россиян, осужденных в Украине, для освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Павла Гриба и других.

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Москва не получала от Киева официального обращения об обмене заключенными.

 

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