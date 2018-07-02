Политика Денисова озвучила ультиматум Кремлю

2018-07-02 17:00 195

 

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что так как российская сторона не пустила ее ни к одному украинскому политзаключенному, то и российского омбудсмена не допустят к задержанным россиянам до выполнения договоренностей. Соответствующее заявление омбудсмен сделала во время Согласительного совета, пишет Украинская правда.

По ее словам, поскольку были предварительные договоренности между президентами РФ и Украины и Владимир Путин гарантировал, что украинский представитель будет допущен ко всем задержанным, она направила все необходимые документы своей коллеге Татьяне Москальковой и поехала в Москву.

"Однако Россия нарушила договоренности. Ни к одному нашему парню не пустили. Было и решение московского суда о допуске к Роману Сущенко, но затем изменили решение и не пустили, как и к Клыху и Сенцову, - заявила Денисова. - Ключевая моя цель была в том, чтобы убедить наших политзаключенных, что мы за них боремся, чтобы они это слышали и знали. А также хотела проверить, как они держатся, в каких условиях находятся".

Также омбудсмен заверила, что будет продолжать свою работу по допуску к украинским политзаключенным и в дальнейшем.

"Хочу, чтобы ко всем пустили, как и обещал Путин. Мы подчеркиваем, что допуск Москальковой к тем, к кому они хотят, будет только при условии зеркальности действий", - заявила Денисова.

Вместе с тем она обратилась к депутатам с просьбой поднимать тему освобождения политзаключенных на всех встречах в Совете Европы и добавила, что будет вести активную работу по допуску к ним с представителем Украины в минской подгруппе ТКГ Ириной Геращенко и возможно предложит ей вместе посетить Олега Сенцова и других пленников Кремля.

Еще по теме

Сегодня омбудсмен Денисова обсудит с послами ЕС освобождение Сенцова и Сущенко

2018-07-02 13:16 249

Денисова озвучила формулу обмена заключенными с РФ

2018-06-30 10:30 1203

Москалькова заявила, что Сенцов в порядке, Денисова не верит

2018-06-28 19:00 1167

Денисовой запретили посетить осужденного в РФ журналиста Романа Сущенко

2018-06-27 11:44 534

Еще новости в разделе "Политика"

В МИД Украины рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

2018-07-02 19:00 183

Саакашвили требует вернуть ему гражданство Грузии - СМИ

2018-07-02 17:28 180

Денисова озвучила ультиматум Кремлю

2018-07-02 17:00 195

Геращенко назвала россиян, которых Украина готова обменять

2018-07-02 16:30 204
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В МИД Украины рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа 2018-07-02 19:00 183
Саакашвили требует вернуть ему гражданство Грузии - СМИ 2018-07-02 17:28 180
Денисова озвучила ультиматум Кремлю 2018-07-02 17:00 195
Геращенко назвала россиян, которых Украина готова обменять 2018-07-02 16:30 204

Лента

19:31 Судья Высшего совета правосудия Николай Гусак сделал дочь друга своей помощницей — расследование
19:30 В Украине начал действовать обновленный перечень услуг первичной медпомощи
19:00 В МИД Украины рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа
18:30 Гройсман рассказал, когда в Украине повысят минимальную зарплату
18:00 Появилось видео, как снайпер расстреливал мэра из Филиппин, пока тот поднимал флаг
17:35 Юрий Бутусов: Киевом управляет серый кардинал КГГА Вадим Столар
17:28 Саакашвили требует вернуть ему гражданство Грузии - СМИ
17:00 Денисова озвучила ультиматум Кремлю
16:30 Геращенко назвала россиян, которых Украина готова обменять
фото 15:46 В Золочеве Львовской области вандалы уничтожили памятник Пушкину