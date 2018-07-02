Политика Денисова озвучила ультиматум Кремлю

2018-07-02 17:00 195

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что так как российская сторона не пустила ее ни к одному украинскому политзаключенному, то и российского омбудсмена не допустят к задержанным россиянам до выполнения договоренностей. Соответствующее заявление омбудсмен сделала во время Согласительного совета, пишет Украинская правда.

По ее словам, поскольку были предварительные договоренности между президентами РФ и Украины и Владимир Путин гарантировал, что украинский представитель будет допущен ко всем задержанным, она направила все необходимые документы своей коллеге Татьяне Москальковой и поехала в Москву.

"Однако Россия нарушила договоренности. Ни к одному нашему парню не пустили. Было и решение московского суда о допуске к Роману Сущенко, но затем изменили решение и не пустили, как и к Клыху и Сенцову, - заявила Денисова. - Ключевая моя цель была в том, чтобы убедить наших политзаключенных, что мы за них боремся, чтобы они это слышали и знали. А также хотела проверить, как они держатся, в каких условиях находятся".

Также омбудсмен заверила, что будет продолжать свою работу по допуску к украинским политзаключенным и в дальнейшем.

"Хочу, чтобы ко всем пустили, как и обещал Путин. Мы подчеркиваем, что допуск Москальковой к тем, к кому они хотят, будет только при условии зеркальности действий", - заявила Денисова.

Вместе с тем она обратилась к депутатам с просьбой поднимать тему освобождения политзаключенных на всех встречах в Совете Европы и добавила, что будет вести активную работу по допуску к ним с представителем Украины в минской подгруппе ТКГ Ириной Геращенко и возможно предложит ей вместе посетить Олега Сенцова и других пленников Кремля.