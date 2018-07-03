Мир Отравившие Скрипалей сейчас находятся под личной защитой президента РФ, - Скотленд-Ярд

2018-07-03 10:41 222

Скотленд-Ярд считает, что в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии участвовали двое людей.

"Полагается, что пара покинула Великобританию на следующее утро после совершения покушения на убийство от имени Кремля", - сообщает The Sun.

Считается, что теперь они находятся в России под защитой президента Путина.

"Полиция расценивает этот вывод как огромный прорыв", - говорится в сообщении.

В Скотланд-Ярде назвали расследование одним из крупнейших и самых сложных в работе британской контрразведывательной полиции.